Команда Wrexham AFC, совладельцем которой является Райан Рейнольдс, появится в FIFA 22





Футбольная команда Wrexham AFC выступает в Национальной лиге — это пятый по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии. Это старейший клуб в Уэльсе и один из старейших во всем мире. Его основали еще в далеком 1864 году. Самый успешный период в истории валлийского клуба выпал на 70-е годы прошлого века, после чего Wrexham AFC столкнулся с финансовыми трудностями и вылетел из Футбольной лиги. В прошлом же году команду приобрели актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни.

Покупка Wrexham AFC голливудскими звездами, безусловно, добавила ему известности. Рейнольдс и Макэлхенни не останавливаются на достигнутом и заключили партнерство с EA Sports, благодаря которому команда появится в FIFA 22. Учитывая, что Национальной лиги в игре нет, клуб можно будет найти в разделе «Остальной мир» (Rest of World). Актеры по этому поводу пошутили в своем видео, отметив, что «Остальной мир» является важной географической областью, известной своим случайным разнообразием культур, климатов и футбольных клубов. И если вы планируете посетить «Остальной мир», подумайте и о посещении Рексема.

Напомню, в FIFA 22 также появится сборная Украины. С полным списком лиг и команд можно ознакомиться по этой ссылке. Релиз симулятора состоится 1 октября на PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S, PC и Stadia.

Источник: Engadget