banner
Новости Кино 22.04.2026

Райан Рейнольдс подтвердил "второстепенность" Дэдпула и рассказал, выйдет ли Deadpool 4

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Раян Рейнольдс підтвердив: Дедпул більше не зірка, а другорядний герой Marvel, та розповів, чи вийде Deadpool 4 / People

Дэдпул больше не будет сниматься в собственных фильмах. Райан Рейнольдс — актер и сценарист, сыгравший Дэдпула во всех трех фильмах франшизы, — в интервью Sunday Today подтвердил то, о чем намекал еще в конце 2024 года: четвертой сольной картины с Дэдпулом не будет, а персонаж переходит в роли второстепенного игрока в MCU.


«Я кое-что написал, но не думаю, что когда-нибудь снова сделаю его центральным персонажем, — сказал Рейнольдс.

По его словам, Дэдпул лучше всего раскрывается тогда, когда у него отобрать все и прижать к стене. Повторить такой прием в четвертый раз актер считает слишком предсказуемым.

«Он — персонаж поддержки. Тот, кто блестит в команде,» — добавил Рейнольдс.

Еще в декабре 2024-го актер намекал на такой разворот в комментарии для The Hollywood Reporter — несмотря на то, что Deadpool & Wolverine / «Дэдпул и Росомаха» собрал более 1,3 миллиарда долларов в прокате и стала самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории. Тогда он заметил: «Четвертый раз чувствуется повторением. Но это не значит, что не будет интересного материала.»

Дэдпул и Мстители

Где же тогда появится персонаж? Самый вероятный вариант — Avengers: Doomsday, выходящий в декабре. В сентябре 2025 года Entertainment Weekly спрашивал Рейнольдса о слухах об участии Дэдпула в фильме, но актер ответил размыто, отметив лишь, что никогда «не ступал на съемочную площадку». Ответ — классическая Marvel-дипломатия.


Рейнольдс не первый раз говорит о Дэдпуле как об аутсайдере, которому противопоказано «влиться в команду».

Ранее он объяснял: самая большая мечта персонажа — быть принятым, но именно этот неуспех и держит его живым как героя. Когда Дэдпул станет полноценным Мстителем или Человеком Икс — его история фактически закончится.

Именно поэтому ансамблевые появления в чужих фильмах выглядят как идеальный формат: персонаж сохраняет свою хаотичную энергию, не должен тянуть весь сюжет и может появляться там, где его никто не ожидает. Avengers: Doomsday в декабре должен дать ответ на то, каким именно будет это новое амплуа Дэдпула в MCU.

Источник: Variety

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить