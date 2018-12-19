Компания Lenovo провела презентацию YOGA Book в Украине и озвучила цены

Сегодня компания Lenovo на специальном мероприятии напомнила о необычном ноутбуке YOGA Book второго поколения, подробнее рассказала об устройстве и назвала стоимость в Украине. Компьютер отличился тем, что его топкейс лишен физической клавиатуры, на месте которой установлен E Ink-дисплей, на который выводится виртуальная клавиатура, либо другая информация и приложения. Таким образом, получаем что-то среднее между нотубуком и планшетом.

Так, в локальной рознице будут доступны две модели, разница которых будет заключаться в наличии или отсутствии LTE-модуля. Все остальные характеристики идентичны. Основной экран получил IPS-матрицу с разрешением 2560×1600 точек, а дополнительный — 1920×1080. Их диагонали одинаковые и составляют 10,8 дюйма. На месте процессора установлен двухъядерный Intel Core i5-7Y54 с интегрированной графикой Intel HD Graphics 615. Памяти немного — 4 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Все это нужно для работы Windows 10 Home.

Габариты устройства можно назвать компактными: 260,4×179,4×9,9 мм, а вес всего 775 грамм для модели без LTE, и 799 грамм у версии с мобильным модулем. Естественно, оба варианта оснащены Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Для подключения внешних гаджетов и зарядки есть два разъема USB-C, еще нашлось место для карт памяти microSD. Да, стандартные наушники подключить некуда. Зато дополнительно в комплекте с каждым YOGA Book есть фирменный стилус. Емкость встроенного аккумулятора составила 35 Вт•ч.

Заплатить за версию без LTE придется 44999 гривен, а такая с модулем мобильной связи обойдется в 49999 гривен. Оба YOGA Book уже можно купить в украинских магазинах.