Компания TP-Link анонсировала линейку устройств с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6 [CES 2019]

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В рамках выставки CES 2019 компания TP-Link показала свои новые Wi-Fi роутеры и усилитель сигнала беспроводной сети, которые поддерживают скоростной беспроводной стандарт 802.11ax, также известный как Wi-Fi 6.

Флагманом новой линейки стала Mesh-система TP-Link Deco X10, которая работает в трех диапазонах Wi-Fi – двух диапазонах 5 ГГц и одном диапазоне 2,4 ГГц. Благодаря возможностям технологии Mesh и скоростным характеристикам стандарта Wi-Fi 6, эта модель обеспечивает соединение с максимальной скоростью до 1,95 Гбит/с.

Прежде всего такое решение предназначено для частных домов с большой площадью, хозяевам которых нужно увеличить площадь покрытия (для этой цели им понадобится комплект как минимум из двух устройств) и обеспечить быстрый беспроводной интернет для большого количества подключенных устройств. Стоимость комплекта из двух устройств составит $349,99.

Следующее устройство – это TP-Link Archer AX11000, 3-диапазонный роутер, предназначенный для геймеров, которым требуется максимальная производительность и функциональность. Модель AX11000 передает данные с суммарной скоростью до 10756 Мбит/c, включая 4804 Мбит/c (5 GHz Gaming), 4804 Мбит/c (5 GHz) и 1148 Мбит/c (2.4 GHz). Рекомендованная розничная цена роутера составит $449,99.

Маршрутизатор TP-Link Archer AX6000 обеспечивает скорость передачи данных до 1148 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 4804 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Эта модель представляет особый интерес благодаря использованию WAN-порта на 2,5 Гбит/c и эффектному дизайну, который способен украсить даже изысканный интерьер. Рекомендованная розничная цена устройства составит $349,99.

Наиболее доступными моделями новой линейки станут двухдиапазонные роутеры TP-Link Archer AX1800 и TP-Link Archer AX1500, которые обеспечивают клиентам базовые преимущества стандарта Wi-Fi 6. Рекомендованная розничная цена модели AX1800 составит $129,99, в то время как стоимость AX1500 пока остается неизвестной.

Завершает линейку усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link RE750X. Эта устройство создано для использования с роутерами класса Wi-Fi 6, оно работает в двух диапазонах и устраняет «мертвые зоны», обеспечивая стабильный Wi-Fi даже в самых отдаленных комнатах квартиры или дома. Рекомендованная розничная цена такого усилителя составит $99,99.

Источник: TP-Link