13.08.2025

Компания Circle разработала собственный блокчейн для стейблкоинов — ARC

Тетяна Нечет

Нью-йоркская компания Circle, стоящая за стейблкоин USDC, объявила о запуске собственного блокчейна первого уровня (Layer-1) под названием ARC. Это решение разработано под финансовые механизмы, связанные со стейблкоинами. Запуск тестовой сети состоится уже этой осенью.

«Arc создана для обеспечения инфраструктуры корпоративного уровня для платежей в стейблкоинах, валютных операций (FX) и приложений на рынках капитала. Эта совместимая с EVMВиртуальной машиной Ethereum. сеть использует USDC как газ, а также имеет встроенный механизм валютного обмена стейблкоинов, финализацию расчетов менее чем за секунду и опциональные настройки конфиденциальности. Arc будет полностью интегрирован в платформу и сервисы Circle, которые и в дальнейшем будут оставаться полностью доступными и совместимыми с десятками других партнерских блокчейнов, которые поддерживает Circle. Запуск публичного тестнета Arc ожидается этой осенью».

Это объявление опубликовано компанией в рамках отчета о финансовых показателях во 2 квартале 2025 года. За этот период USDC в обращении вырос на 90% годовых — до $61,3 млрд. Общие доходы и доходы от резервов выросли на 53% годовых — до $658 млн, несмотря на чистый убыток в $482 млн, в основном связанный с безналичными начислениями в рамках IPO.

Запуск сети ARC компанией Circle состоялся после IPO Circle на $1,2 млрд в июне 2025 года с чистыми поступлениями $583 млн от выпуска 19,9 млн акций класса A. Также это совпало с принятием в США GENIUS Act, закона, который установил федеральную регуляторную структуру для стейблкоин-платежей.

Источник: Circle

