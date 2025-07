Золотая эра криптовалют: администрация Трампа хочет втиснуть цифровые активы во все сферы

Дональд Трамп до того, как во второй раз занять пост президента, обещал сделать США криптостолицей мира. Не просто же так крупные криптокомпании потратили сотни миллионов долларов на его предвыборную кампанию и продвижение лоббистов в Конгресс. Пришло время возвращать средства.

Самим Трампам, за данными Fores, уже удалось заработать на криптовалютных проектах не менее $1 млрд. И их империя только растет. Даже трейдеры шутят, что для изменения динамики рынка или цены какого-то актива достаточно одной публикации президента США в соцсетях.

Криптовалюту в США активно легализуют и продвигают. В июле Трамп подписал ключевой законопроект: Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act (GENIUS Act)— Еще два законопроекта, Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) — о правовом статусе и регулировании стейблкоинов, и о запрете CBDC, пока не одобрены Сенатом США.

Зато 30 июля рабочая группа Белого дома по вопросам криптовалют обнародовала 160-страничный отчет, в котором предложила подробную структуру для регуляторов и законодателей в отношении цифровых активов.

Этот отчёт стал результатом многомесячных усилий рабочей группы по криптовалютам, созданной Трампом, которая включает секретарей казначейства и торговли, генерального прокурора и других экспертов. Криптоскептик в прошлом, Трамп приказал своей администрации усилить американскую криптовалютную индустрию.

Золотая эра криптовалют

«Благодаря внедрению этих рекомендаций политики могут обеспечить лидерство США в блокчейн-революции и начать Золотую эру криптовалют», — говорится в документе.

Объемный отчет предоставляет ряд рекомендаций по структурированию криптовалютных рынков и распределению регуляторных обязанностей среди федеральных агентств, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

В нем призвали этих регуляторов «немедленно … предоставить ясность участникам рынка по вопросам регистрации, хранения, торговли и ведения учета» и «позволить инновационным финансовым продуктам достичь потребителей без бюрократических задержек».

В отчете также настаивается на том, чтобы Конгресс принял законодательство, которое «охватывает технологию децентрализованных финансов и признает потенциал интеграции технологии в основные финансы». И провести «модернизацию наших правил борьбы с отмыванием денег» через криптовалютные сети.

Также там говорится о потенциальной выгоде от интеграции DeFi-технологий — автоматизированных платформ для кредитования и заимствования криптоактивов — в основные финансы.

Рабочая группа по криптовалютам рекомендовала Министерству финансов и Налоговой службе США пересмотреть ранее выданные рекомендации по налогообложению такой деятельности, как майнинг и стейкинг.

Руководитель отдела исследований CoinShares Джеймс Баттерфилл назвал отчет «очень амбициозным и идеологически четким» и «сильной поддержкой цифровых активов», но предупредил, что «успех будет зависеть от двухпартийных законодательных действий, регуляторного исполнения и того, насколько хорошо он сбалансирует свободу, инновации и финансовую добропорядочность».

Рука руку моет

Демократы давно кричат об опасности, но их никто не слышит. Трамп запустил мемкоин TRUMP, сыновья держат долю в фирме по майнингу биткойнов American Bitcoin. Трампы также запустили криптоплатформу World Liberty Financial и стейблкоин USD1. Trump Media, крупнейшим акционером которой является президент США, накопила около $2 млрд в биткоинах — чем не полноценная криптовалютная империя?

Очевидно, что лично Трамп и приближенные могут выиграть от дальнейшего углубления принятия криптовалют. А Белый дом тем временем утверждает, что конфликта интересов нет, поскольку активы Трампа находятся в трасте, к которому он не имеет прямого доступа, потому что ими управляют его дети.

Между тем 28 июля Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила о задержке решения по одобрению заявки на биржевой фонд (ETF) на основе спотового BTC от Trump Media & Technology Group (TMTG) до 18 сентября.

14% взрослых американцев владеют криптовалютой

В июне компания Gallup обнародовала опрос, который показал, что 14% взрослого населения США владеет криптовалютой (в 2018 году этот показатель был 2%, а в 2021 году — 6%). Сейчас 17% инвесторов заявляют, что владеют биткоинами или другой криптовалютой. В то же время после падения с 72% в 2018 году до 58% в 2021 году, процент инвесторов, которые заявляют, что никогда не будут владеть криптовалютой, сегодня составляет 64%. Но лишь 4% респондентов сказали, что рассматривают покупку криптовалюты в ближайшем будущем, тогда как 17% сказали, что эта возможность их интересует, но в ближайшее время покупать не собираются. Еще 60% вообще не заинтересованы в приобретении криптовалюты.

Люди с доходом домохозяйства более $90 тыс. были значительно более склонны (19%) покупать криптовалюту, чем более бедные слои (9%).

При этом большая часть опрошенных знает и считает криптовалюту рисковыми активами. Здесь стоит напомнить, что более 813 тыс. инвесторов понесли убытки на общую сумму $2 млрд после приобретения мемкоина TRUMP, а Trump Organization и партнеры заработали $100 млн на комиссиях.