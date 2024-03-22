Компания на $100 ищет стажера-тестировщика с английским уровня B2

На анонимном сервисе для поиска работы Djinni появилась интересная вакансия — компания ищет к себе в команду стажера-тестировщика на зарплату в $100 и со знанием разговорного и письменного английского минимум на уровне B2.
Первым эту вакансию заметил Telegram-канал «Халепний рекрутинг».
«Какой B2, такой и орал с трейни», — так прокомментировали эту вакансию.
Требования к кандидату:
- сильные теоретические знания QA Methodologies;
- сильные теоретические знания REST API;
- сильные теоретические знания базы данных SQL;
- разговорный/письменный английский (B2+).
Обязанности достаточно стандартные, как для этой специальности:
- анализ и оптимизация архитектуры наборов тестов
- мануальное тестирование в соответствии с Test Planson как на мобильных, так и на настольных платформах
- создание, обслуживание, и выполнение пакетов функциональных тестов, чтобы обеспечить соответствие требованиям клиентов (с помощью TestRail или подобных инструментов)
- Многоканальное тестирование для компьютеров и мобильных устройств
Процесс найма — не из простых.
- 30 мин интервью с HR;
- 1 час интервью с QA Lead;
- 30 мин интервью с CTO
На момент публикации новости вакансия на Djinni уже неактивна.
Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!