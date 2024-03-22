Компания на $100 ищет стажера-тестировщика с английским уровня B2

На анонимном сервисе для поиска работы Djinni появилась интересная вакансия — компания ищет к себе в команду стажера-тестировщика на зарплату в $100 и со знанием разговорного и письменного английского минимум на уровне B2.

Первым эту вакансию заметил Telegram-канал «Халепний рекрутинг».

«Какой B2, такой и орал с трейни», — так прокомментировали эту вакансию.

Требования к кандидату:

сильные теоретические знания QA Methodologies;

сильные теоретические знания REST API;

сильные теоретические знания базы данных SQL;

разговорный/письменный английский (B2+).

Обязанности достаточно стандартные, как для этой специальности:

Онлайн-курс Frontend-разробник. Курс на якому ти напишеш свій чистий код на JavaScript, попрацюєш із різними видами верстки, а також адаптаціями проектів під будь-які екрани. . Зарееструватися

анализ и оптимизация архитектуры наборов тестов

мануальное тестирование в соответствии с Test Planson как на мобильных, так и на настольных платформах

создание, обслуживание, и выполнение пакетов функциональных тестов, чтобы обеспечить соответствие требованиям клиентов (с помощью TestRail или подобных инструментов)

Многоканальное тестирование для компьютеров и мобильных устройств

Процесс найма — не из простых.

30 мин интервью с HR;

1 час интервью с QA Lead;

30 мин интервью с CTO

На момент публикации новости вакансия на Djinni уже неактивна.

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