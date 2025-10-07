Новости Технологии 07.10.2025 comment views icon

Компьютеры из человеческого мозга и жидкое ПО: журналисты посетили биолабораторию

Журналисты BBC побывали в швейцарской лаборатории по созданию компьютеров, которые будут работать на базе крошечных человеческих мини-мозгов. 

Корреспондент BBC Зои Кляйнман пообщалась с учеными, которые работают в лаборатории компании FinalSpark. В прошлом году эта компания открыла онлайн-доступ к собственным органоидным биопроцессорам по цене от $500 в месяц. 

Кляйнман, в частности, показали некоторые образцы «жидкого» программного обеспечения. Органоиды — крошечные, выращенные в лаборатории мозги, отличающиеся от реального мозга однородностью, поскольку состоят лишь из одного типа нейронных строительных блоков

Протокол, используемый для генерации органоидов переднего мозга. Нейронные прогениторы сначала размораживают, высевают и размножают в колбах T25. Затем их дифференцируют в чашках P6 на орбитальных шейкерах и, наконец, помещают вручную на MEA/FinalSpark

В лаборатории выращиваются различные типы клеток, от клеток кожи до стволовых, которые впоследствии культивируются для образования кластеров нейронов, а затем вырастают в органоиды, использующиеся в биокомпьютерах. Кроме того, что для выращивания подобных органоидов необходимо немало времени, существуют также другие проблемы, несвойственные для традиционной индустрии кремниевой электроники.

Пока исследователям не удается воспроизвести способ питания мозга животных за счет кровеносных сосудов. Поэтому органоиды не могут существовать больше 4 месяцев.

«Нам не следует их бояться, это всего лишь компьютеры, сделанные из другого субстрата и другого материала», — отметили исследователи во время разговора с Зои Кляйнман. 

На биокомпьютерах создается ПО для органоидов, которое должно реагировать на простые команды с клавиатуры. Ввод данных осуществляется через электроды, что позволяет исследователям наблюдать за реакцией мозга с помощью графиков, визуально похожих на выходной сигнал во время процедуры ЭЭГ. 

«Мы все еще находимся на ранних стадиях взаимодействия с органоидами и управления ими. Поэтому онлайн-доступ к биопроцессору FinalSpark пока рекламируется главным образом как привлекательная платформа для исследований в области биокомпьютинга», — объясняют исследователи.

Другие компании используют эти мини-мозги в традиционных биологических исследованиях — проверяя, как действуют новые препараты для борьбы с неврологическими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и аутизм. Если сосредоточиться на вычислительной технике, то многие ожидают, что «жидкое» ПО обеспечит скорость и эффективность обработки данных, сравнимые с быстродействием мозга, особенно в сфере искусственного интеллекта. Считается, что «жидкое» ПО постепенно войдет в сферу практических вычислений, дополняя, а не заменяя кремниевые технологии. 

Источник: BBC; Tom’sHardware

