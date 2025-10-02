banner
"1984" и "Скотный двор" в одном: ученые читают мысли мышей по выражению лица

Олександр Федоткін

“1984” та “Колгосп тварин” в одному: вчені читають думки мишей за виразом обличчя

В наше время чтение мыслей уже не выглядит чем-то сугубо фантастическим. Португальские исследователи установили, что мимика мышей раскрывает их внутренние стратегии мышления.

В рамках предыдущего исследования ученые предлагали мышам решить головоломку. Им надо было угадать, в каком из двух водостоков протекает сладкий напиток. Поскольку напиток попеременно протекал то в одном, то в другом желобе, мышам приходилось корректировать собственную стратегию для достижения правильного результата.

«Мы знали, что мыши могут решать эту задачу, используя различные стратегии, и мы могли определить, какую стратегию они использовали, исходя из их поведения», — объясняет первый автор исследования Фанни Казетт из Национального центра научных исследований и Университета Экс Марсель. 

Исследователи ожидали, что нейроны будут отображать только активную стратегию, однако оказалось, что мозг мышей представлял все стратегии одновременно, независимо от сделанного выбора. В связи с этим ученые задались вопросом, могут ли эти стратегии отображаться в мимике животных.

Ученые записывали как движения морды мышей, так и активность их мозга. Затем они проанализировали данные с помощью алгоритма машинного обучения. Оказалось, что тонкие мимические сигналы передавали ту же информацию, что и нейроны в мозге.

«К нашему удивлению, мы обнаружили, что можем получить максимум информации о том, о чем «думает» мышь, регистрируя активность десятков нейронов. Наличие такого легкого доступа к скрытому содержимому разума может дать значительный импульс исследованиям мозга» — отмечает главный исследователь из фонда Шампалимо Закари Майнен. 

По словам соавтора исследования Давида Реато, одинаковые мимические черты отражают одни и те же стратегии у разных мышей. Это свидетельствует, что отображение определенных моделей поведения на уровне мимики может быть стереотипным, подобно эмоциям

На основе результатов исследований португальские ученые предлагают способ изучения функций мозга без инвазивного вмешательства. Это может помочь лучше понять проблемы со здоровьем и определенные болезни.

«Наличие столь легкого доступа к скрытому содержимому ума также подчеркивает необходимость начать думать о правилах, которые защитят нашу ментальную конфиденциальность», — предупреждает Закари Майнен. 

По словам одного из ведущих авторов исследования Альфонсо Ренарта, видеозаписи непросто отражают поведение, а могут дать детальное представление об активности мозга. В частности, видеозаписи человеческих лиц могут стать мощным инструментом, который позволит несанкционированно проникать в головы. В связи с этим исследователи призывают политиков и чиновников рассмотреть необходимые меры безопасности, прежде чем подобные технологии выйдут за пределы лаборатории.

Результаты опубликованы в журнале Nature Neuroscience

Источник: Interesting Engineering

