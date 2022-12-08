Кому футуристические наушники Dyson Zone с маской для фильтрации воздуха как у Саб-Зиро из Mortal Kombat?

Dyson раскрыла характеристики своих новых наушников Zone, анонсированных еще в начале этого года. Компания сообщала, что продукт будет оснащен системами шумоподавления и очистки воздуха, а сейчас объявила его стоимость, дату появления в магазинах и сообщила о некоторых дополнительных параметрах.

Наушники будут доступны в двух цветовых решениях: ультрасиний/берлинская лазурь и берлинская лазурь/ярко-медный. Последний будет доступен при заказе напрямую от компании и будет поставляться с несколькими дополнительными элементами, включая электростатический угольный фильтр, мягкую сумку и комплект адаптеров.

Электростатические фильтры насадки для очистки воздуха рассчитаны на 12 месяцев использования, прежде чем потребуется их заменить. Фильтры имеют двухслойную конструкцию, содержащую углерод, обогащенный калием, для «захвата» газов, таких как диоксид азота, диоксид серы и озон. Компания утверждает, что система будет блокировать 99% вредных частиц, в том числе размером до 0,1 микрона.

Аудиосистема наушников имеет уровень шумоподавления до 38 децибел и оснащена 40-миллиметровыми неодимовыми динамиками. С помощью сопутствующего приложения MyDyson можно регулировать аудио по трем уровням: Dyson EQ, Bass Boost и Neutral. На момент запуска наушники будут поддерживать аудиокодеки SBC, AAC и LHDC, а также Bluetooth 5.0.

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Срок годности батареи зависит от того, насколько активно используется функция фильтрации воздуха. Аккумулятор Zone емкостью 2600 мА·ч может обеспечить до 50 часов прослушивания на одном заряде. Использование насадки для очистки воздуха при самой медленной настройке сокращает срок службы батареи до скромных четырех часов. Увеличение скорости очистки до «среднего» и «высокого» уровня уменьшает время автономной работы до двух с половиной часов и полутора часов соответственно. Для зарядки предусмотрен разъем USB-C.

В США наушники Dyson Zone будут доступны с марта 2023 года, а цена будет стартовать с $949 (что делает их почти вдвое дороже AirPods Max). До того как продукт появится на веб-сайтах и в магазинах, Dyson будет принимать предварительные заказы по записи.

Источник: Engadget