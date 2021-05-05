Конец эпохи: Sony сняла с продажи последние зеркальные фотокамеры с байонетом A

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Это было ожидаемое событие, но все равно оно очень печальное.

На исчезновение всяких упоминаний о зеркальных камерах A99 II, A77 II и A68 — последних остававшихся моделей с байонетом A — с официального сайта Sony обратил внимание сайт Sony Alpha Rumors. Одновременно один из крупнейших американских магазинов электроники B&H подтвердил, что эти модели больше недоступны для покупки. Все это недвусмысленно указывает, что история системы Sony A подошла к концу.

История камер Sony с байонетом A началась после поглощения компании Minolta: камеры последней были взяты за основу, а крепление Minolta AF переименовано в Sony A. Серию в 2006 году открыл зеркальный фотоаппарат Sony Alpha DSLR-A100 с матрицей разрешением 10 мегапикселей. Со временем Sony отказалась от классических зеркальных камер в пользу моделей с неподвижным полупрозрачным зеркалом и креплением Sony A и беззеркальных камер с креплением Sony E. Последней зеркальной камерой Sony стала 42-мегапиксельная A99 II, выпущенная в 2016 году. И вот сейчас беззеркалки ввиду своих преимуществ (компактные габариты и малый вес, беззвучный электронный затвор и более высокая надежность благодаря более простой конструкции при прочих равных) окончательно добили зеркальных собратьев Sony A.

В 2020 Sony выпустила переходник, который позволяет использовать объективы Sony A с камерами Sony E.