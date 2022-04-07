Конференция для разработчиков F8 в 2022 году проводиться не будет

Компания Meta решила не проводить конференцию для разработчиков F8 в 2022 году.

«Как и в предыдущие годы, мы делаем небольшой перерыв в программировании и не будем проводить F8 в 2022 году, пока мы готовимся к новым инициативам, которые ориентированы на следующую главу интернета, а также на следующую главу нашей компании: создание метавселенная. Как и на ранних стадиях интернета, создание метавселенной на каждом этапе будет совместным усилием — с другими компаниями, создателями и разработчиками, такими как вы», — говорится в заявлении компании в блоге для разработчиков.

Вместе с тем Meta заявляет, что намерена продолжать общение с разработчиками на других профильных мероприятиях, например, Conversations, которое будет проходить 19 мая этого года. Заинтересованные разработчики уже могут зарегистрироваться, чтобы принять участие в нём.

Также в этом году будет проходить мероприятие Connect, в рамках которого Meta намерена поделиться последними новостями о предложениях для платформ виртуальной и дополненной реальности и метавселенной.

Источник: Facebook