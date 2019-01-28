Конференция для разработчиков Google I/O 2019 пройдет с 7 по 9 мая

В этом году конференция для разработчиков Google I/O 2019 — главное событие года компании Google и одно из важнейших событий мировой IT-индустрии — будет проходить с 7 по 9 мая. Сроки подтвердил лично гендиректор Google Сундар Пичаи на своей страничке в Twitter.

Место проведения мероприятия остается неизменным вот уже четвертый год — амфитеатр Шорлайн, который располагается в Маунтин-Вью (округ Санта-Клара штата Калифорния, США) и может вместить до 22 500 гостей. Напомним, что решение проводить конференцию на открытом воздухе Google приняла в 2016 году, до этого — с 2008 по 2015 год — мероприятие проводилось в выставочном центре Moscone Center.

Опубликованная накануне головоломка-тизер, к сожалению, коллективному разуму пользователей не поддалась и пока остается загадкой. Но уже сейчас очевидно, что в первый день конференции, когда делаются главные анонсы, среди остальных новинок нам совершенно точно представят следующую (уже десятую по счету) ключевую версию мобильной операционной системы Android Q. Общеизвестно, что Google называет все версии своей мобильной операционной системы в честь каких-либо сладостей. Какая именно сладость будет скрываться под буквой Q, пока догадок нет. Зато уже сейчас есть немало подробностей касательно новшеств, которые принесет следующее крупное обновление Android.

Среди основных — темный режим для снижения энергопотребления на устройствах с экранами OLED и уменьшения нагрузки на глаза при работе с устройствами в темное время суток, различные улучшения безопасности и защиты личных данных, а также поддержку технологии 3D-распознавания лиц. Последнее должно сделать технологию доступной на большем числе устройств вне зависимости от бренда, а также расширить область ее применение, позволив задействовать и для авторизации при проведении покупок или платежей, а не только для разблокировки устройства. Подробнее об известных нововведениях Android Q мы расскажем в отдельной заметке.

Учитывая, что первая бета-версия Android 9.0 Pie для разработчиков вышла в марте 2018 года, а финальная — в августе, можно с высокой долей вероятности предположить, что сроки выхода первой бета-верии и пользовательской Android Q будут такими же.

Как раз в день анонса сроков Google I/O 2019 в популярном бенчмарке Geekbench было замечено таинственное устройство Google Coral, построенное на SoC Snapdragon 855 и работающее под управлением Android Q. Даже если это и есть новое поколение смартфона Google Pixel 4, его анонс на майской I/O 2019 кране маловероятен, поскольку Google традиционно анонсирует новое поколение смартфонов на октябрьской презентации. А вот анонс доступной модели Google Pixel 3 Lite, которая уже неоднократно была замечена в различных утечках видится вполне вероятным событием.

Также можно вспомнить слухи о первых умных часах Google Pixel и недавнюю покупку поисковым гигантом некой революционной технологии умных часов у американской компании Fossil.

Наконец, на I/O 2019 следует ждать презентацию обновлений ключевых сервисов и приложений Google.

Google пока не успела обновить официальную страничку мероприятия, поэтому сейчас неизвестны подробности о регистрации. По всей видимости, как и в предыдущие годы, приглашения на конференцию будут выдаваться по принципу лотереи — из числа подавших заявки случайным образом будут выбраны участники конференции, которые получат право купить билет.

Источник: GSM Arena