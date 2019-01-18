Внезапно: Google приобрела часть сотрудников и некую революционную технологию умных часов у американской компании Fossil (Pixel Watch на подходе?)

Американская корпорация Fossil Group в первую очередь известна модной одеждой, аксессуарами и ювелирными украшениями, в том числе стильными наручными часами. Но за последние несколько лет ей удалось добиться немалых успехов на рынке умных часов, главным образом благодаря сотрудничеству с известными модными брендами вроде Emporio Armani, Kate Spade, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Marc Jacobs, Diesel. И вот сейчас весьма неожиданно Fossil Group и Google объявили о сделке по приобретению первой части часового бизнеса второй.

Сумма сделки — $40 млн. Завершить ее планируют уже до конца этого месяца.

Крупной по меркам отрасли носимых устройств эту сделку назвать можно едва ли. Тут можно вспомнить, что Fossil заплатила $260 млн за покупку разработчика «стильных» фитнес-трекеров Misfit в 2015 году, а Adidas в том же году выложил $239 млн за разработчика фитнес-приложений Runtastic. Но с тех пор более распространенными стали сделки в ценовой категории до $50 млн. С другой стороны, в данном случае речь идет о выкупе только части бизнеса.

По условиям соглашения, Google получит интеллектуальную собственность Fossil, связанную с некой уникальной технологией «умных» часов, которая пока находится в разработке. Кроме того, в рамках соглашения часть сотрудников Fossil, которые сейчас работают над вышеупомянутой технологией, присоединятся к поисковому гиганту. Здесь невольно вспоминается сделка Google по приобретению части активов HTC в 2017 году. Напомним, тогда за $1,1 млрд Google получила лицензии на интеллектуальную собственность и часть R&D-команды разработчиков смартфонного подразделения HTC.

Что касается таинственной технологии умных часов Fossil, которая так заинтересовала Google, никакой конкретики на этот счет пока нет. Но вскоре после объявления о сделке в сообщении ресурсу Wareable вице-президент Fossil Грег МакКелвей уточнил, что речь об эволюционном развитии одного из технологических решений, полученных вместе с другими разработками Misfit. Описывая технологию, МакКелвея заявил, что «ничего подобного на рынке сейчас нет».

Чем бы в итоге не оказался этот таинственный продукт, сама по себе сделка является очевидным подтверждением серьезности намерений Google в отношении рынка умных часов. Поисковый гигант явно увидел в активах Fossil хорошую возможность для расширения своего присутствия на рынке. Напомним, в прошлом году Google сначала переименовала операционную систему для носимых устройств Android Wear в Wear OS, а затем существенно обновила интерфейс и расширила ее функциональные возможности. По идее, следующим шагом станет выпуск долгожданных первых умных часов Google под брендом Pixel, которые выступят прямым конкурентом Apple Watch и Samsung Galaxy Watch.

Источник: VentureBeat