Коппола бросает вызов Голливуду: фильм «Мегалополис» объединил «отмененных» актеров

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Режиссер Фрэнсис Форд Коппола рассказал изданию Rolling Stone о своем подходе к кастингу для нового фильма «Мегалополис».

Он стремился избежать восприятия ленты как «еще одного голливудского woke-фильма», то есть чрезмерно фокусирующегося на социальных проблемах и политкорректности.

«Мегалополис» — это эпическая картина с бюджетом $120 млн. Главную роль в ней исполняет Адам Драйвер («Звездные войны: Пробуждение силы»). Он играет амбициозного архитектора Цезаря Катилину, который мечтает превратить город в утопию с помощью революционного материала мегалона. В актерский состав также вошли Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») и Натали Эммануэль («Игра престолов»). Вместо того чтобы следовать трендам «woke-культуры», Коппола выбрал другой путь, сосредоточившись на создании разнообразного актерского состава с разными политическими взглядами.

Коппола сознательно пригласил в фильм актеров, которые ранее попадали в скандалы. Среди них — Шайа ЛаБаф («Трансформеры»), которого обвиняют в физическом и сексуальном насилии, Дастин Хоффман («Выпускник»), которого обвиняли в сексуальных домогательствах, и Джон Уайт («Полуночный ковбой»), известный своими крайне правыми взглядами.

Режиссер объясняет, что хотел создать площадку для диалога.

«Этот фильм не вылечит наши проблемы. Но я искренне верю, что нас спасет обсуждение будущего. Мы должны задавать любые вопросы, чтобы понять, почему наша страна сейчас разделена», — отметил Коппола.

В «Мегалополисе» собрались актеры с разными политическими взглядами. Иронично, что Джон Войт, преданный сторонник Дональда Трампа, играет персонажа, который пародирует бывшего президента США. Сам актер не соглашается с такой интерпретацией. Коппола подчеркивает, что ценит многообразие мнений в своей команде и считает это преимуществом проекта.

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В украинских кинотеатрах «Мегалополис» стартует 26 сентября.

Источник: Deadline

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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