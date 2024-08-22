«Мы облажались». Lionsgate удалила трейлер «Мегалополиса» из-за фейковых цитат критиков

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Последний трейлер фильма «Мегалополис» пытался ударить по кинокритикам, ссылаясь на их якобы негативные отзывы о предыдущих работах Фрэнсиса Копполы, однако оказалось, что цитаты были полной выдумкой.

«Lionsgate удаляет трейлер фильма «Мегалополис», — сказал представитель Lionsgate в заявлении, предоставленном Variety. «Мы приносим наши искренние извинения критикам, а также Фрэнсису Форду Копполе за эту ошибку. Мы облажались. Нам жаль».

Трейлер, опубликованный в среду утром, должен был позиционировать последний фильм Копполы, как произведение искусства, которое выдержит испытание временем, подобно предыдущим шедеврам режиссера, например «Крестный отец» или «Апокалипсис сегодня», и включал несколько цитат обозревателей, которые якобы раскритиковали вышеупомянутые работы.

В то же время ни одна из фраз, приписанных в трейлере в частности Роджеру Эберту и Полин Кейл, не была найдена в их рецензиях.

«Даже если вы один из тех людей, которые не любят критиков, мы вряд ли заслуживаем того, чтобы нам клали в рот слова. Опять же, тривиальный скандал во всем этом заключается в том, что весь трейлер «Мегалополиса» построен на фальшивом нарративе», — сказал критик Variety Оуэн Глейберман.

Непонятно, откуда взялись большинство цитат в трейлере (за исключением комментария Роджера Эберта о «триумфе стиля над содержанием», который ошибочно приписали «Дракуле» вместо «Бэтмена» 1989 года), однако есть подозрение, что здесь не обошлось без галлюцинаций инструмента вроде ChatGPT.

В то же время трейлер с фейковыми цитатами стал лишь одним из серии скандалов, которые сопровождали производство нового фильма Копполы. Ранее сайт Variety распространил видео, на котором режиссер пытается поцеловать молодую статистку, а несколько других членов съемочной группы рассказывали о его «непрофессиональном поведении» во время работы.

Производство фильма, как сообщалось ранее, обошлось в $120 млн, и Коппола (для которого лента станет первой, вышедшей за последние 15 лет) вроде бы финансировал его полностью сам. Свой проект режиссер задумал еще в конце 1970-х годов, однако фактическую работу начал только в 2010-х.

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«Мегалополис» — это эпическая басня Древнего Рима, действие которой перенесено в современную Америку. Несчастный случай уничтожает мегалополис Новый Рим, а архитектор Цезарь Катилина (Адам Драйвер), наделенный возможностью останавливать время, пытается построить утопический город с нуля.

В украинских кинотеатрах «Мегалополис» дебютирует 26 сентября.

Источник: Variety

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