Корейский робот совершил самоубийство после года работы на госслужбе

Городской совет одного из городов Южной Кореи заявил, что его робот-администратор самоликвидировался, прыгнув с лестницы на прошлой неделе — местные СМИ сейчас оплакивают потерю, как первого в стране «робота-самоубийцу».

По словам свидетелей, робот до прыжка некоторое время кружил на одном месте, сообщая, что что-то пошло не так, однако обстоятельства происшествия все еще устанавливаются.

Робот стал одним из первых таких творений, которого взяли на работу в мэрию — с августа 2023 года он помогал работникам с ежедневной доставкой документов, рекламой и предоставлением информации местным жителям.

«Официально он был частью мэрии, одним из нас. И работал очень усердно», — сказал один из чиновников в комментарии местным СМИ (через channelnewsasia).

Робот был создан компанией Bear Robotics, имел собственную карточку госслужащего и работал стандартно с 9:00 до 18:00. В отличие от других подобных роботов, этот обслуживал сразу несколько этажей и мог вызвать лифт, чтобы добираться до них самостоятельно.

Южная Корея — одна из самых роботизированных стран мира. По данным Международной федерации робототехники, на каждые 10 работников приходится один промышленный робот.

Городской совет города Куми пока не планирует принимать второго робота-администратора, сообщили в AFP.

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