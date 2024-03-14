Новости Технологии 14.03.2024 в 14:16 comment views icon

Инцидент с саудовским человекоподобным роботом показывает, что машины пока не смогут захватить мир

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Юрій Орос

Автор новостей

Инцидент с саудовским человекоподобным роботом показывает, что машины пока не смогут захватить мир

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Первый «мужской» гуманоидный робот Саудовской Аравии вызвал ажиотаж после того, как на прошлой неделе на конференции по искусственному интеллекту неподобающим образом прикоснулся к женщине-репортеру.

Видео инцидента на конференции DeepFest в Эр-Рияде стало вирусным. На нем видно, как робот пытается прикоснуться к заду журналистки.

Компания QSS, которая создала Мухаммеда, ранее сообщала, что он «полностью автономный» и работает «независимо, без прямого контроля со стороны».

Этот инцидент подчеркивает необходимость того, чтобы фирмы, разрабатывающие человекоподобных роботов, всегда помнили о потенциальных непредсказуемых последствиях, включая этические, моральные аспекты и аспекты безопасности, особенно в отношении взаимодействия между человеком и роботом, передаёт Business Insider.

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Это также привлекает внимание к тому, как машины могут вести себя несоответствующе своей роли, а также вызывает определенные опасения по поводу безопасности. Но, несмотря на растущую популярность роботов, их влияние на нашу повседневную жизнь в обозримом будущем останется в лучшем случае минимальным.

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