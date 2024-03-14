Инцидент с саудовским человекоподобным роботом показывает, что машины пока не смогут захватить мир

Первый «мужской» гуманоидный робот Саудовской Аравии вызвал ажиотаж после того, как на прошлой неделе на конференции по искусственному интеллекту неподобающим образом прикоснулся к женщине-репортеру.

Видео инцидента на конференции DeepFest в Эр-Рияде стало вирусным. На нем видно, как робот пытается прикоснуться к заду журналистки.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1 — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 6, 2024

Компания QSS, которая создала Мухаммеда, ранее сообщала, что он «полностью автономный» и работает «независимо, без прямого контроля со стороны».

Этот инцидент подчеркивает необходимость того, чтобы фирмы, разрабатывающие человекоподобных роботов, всегда помнили о потенциальных непредсказуемых последствиях, включая этические, моральные аспекты и аспекты безопасности, особенно в отношении взаимодействия между человеком и роботом, передаёт Business Insider.

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Это также привлекает внимание к тому, как машины могут вести себя несоответствующе своей роли, а также вызывает определенные опасения по поводу безопасности. Но, несмотря на растущую популярность роботов, их влияние на нашу повседневную жизнь в обозримом будущем останется в лучшем случае минимальным.

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