Инцидент с саудовским человекоподобным роботом показывает, что машины пока не смогут захватить мир

Первый «мужской» гуманоидный робот Саудовской Аравии вызвал ажиотаж после того, как на прошлой неделе на конференции по искусственному интеллекту неподобающим образом прикоснулся к женщине-репортеру.

Видео инцидента на конференции DeepFest в Эр-Рияде стало вирусным. На нем видно, как робот пытается прикоснуться к заду журналистки.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1

