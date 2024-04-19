Корпоративные автомобили ценой более $58 тыс. в Южной Корее должны иметь специальные номера — это обвалило рынок элитных авто

В Южной Корее существенно сократились продажи роскошных автомобилей после того, как правительство ввело новые правила маркировки таких авто. Теперь требуется, чтобы все служебные автомобили стоимостью более $58 тыс. имели неоновый зеленый номерной знак. Таким образом правительство пытается прекратить уклонение от налогов.

Дело в том, что руководители компаний используют служебные автомобили для собственных целей. При этом приобретение транспортных средств, расходы на топливо и техническое обслуживание переводится как расходы на компании. Это уменьшает корпоративную операционную прибыль, а соответственно, и налоги.

Два года назад президент Юн Сук Йоль пообещал на выборах прекратить использование роскошных автомобилей компаний в частных целях. Ярко-зеленые номерные знаки были разработаны, чтобы четко идентифицировать служебные автомобили для общественности и сдерживать людей от использования их в частном порядке.

В прошлом году в Корее более 70% продаж топовых моделей таких автопроизводителей, как Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce, приходилось на корпоративные регистрации. Об этом свидетельствуют данные Корейской ассоциации импортеров и дистрибьюторов автомобилей (KAIDA). Но после введения зеленых номерных знаков в январе количество иностранных роскошных автомобилей стоимостью более 80 млн вон ($58 тыс.), которые были зарегистрированы как служебные, упало на 27%.

По данным KAIDA, продажи автомобилей Bentley в Корее в первом квартале упали на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время продажи автомобилей Rolls-Royce и Porsche упали на 35% и 23% соответственно. Продажи Lamborghini, 90% которых в прошлом году приходились на служебные автомобили, сократились на 22%.

Ожидается, что продажи роскошных автомобилей в дальнейшем еще больше замедлятся, поскольку зеленые номерные знаки привлекут негативное внимание.

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«Люди расстроятся, увидев суперкары с зелеными номерами в развлекательных, торговых районах или на гольф-курортах», — сказал Ли Хан Ку из южнокорейской исследовательской группы Института автомобильной конвергенции Чонбук.

Источник: ft