Космические силы США планируют первые военные учения в космосе

Космические силы США объявили о сотрудничестве с компаниями Rocket Lab и True Anomaly для первой в своем роде миссии, призванной продемонстрировать, как военные могут противостоять «агрессии на орбите». Во время этой миссии космический корабль, созданный и запущенный Rocket Lab, будет преследовать другой спутник, созданный стартапом True Anomaly.

«Поставщики отработают реалистичный сценарий реагирования на угрозы во время демонстрации осознания космического пространства на орбите под названием Victus Haze», — говорится в заявлении командования космических систем Космических сил.

Этот сценарий угрозы может включать спутник, который выполняет маневры по приближению к космическому кораблю США, или спутник, который делает что-то необычное или неожиданное. При таком сценарии Космические силы хотят иметь возможность ответить, чтобы удержать противника от действий или защитить спутник США от нападения.

Для миссии Victus Haze первым будет действовать космический корабль True Anomaly, выдавая себя за спутник потенциального противника, например Китая или России. Спутник Rocket Lab будет находиться в режиме ожидания, а в дальнейшем он активируется, осмотрит космический корабль True Anomaly и выполнит приказ запуска от Космических сил.

Затем, если все пойдет по плану, два космических корабля поменяются ролями, а спутник True Anomaly Jackal будет активно маневрировать вокруг спутника Rocket Lab. Как ожидается, True Anomaly и Rocket Lab поставят свои космические корабли не позднее осени 2025 года.

Отмечается, что если «почти равный конкурент делает движение», надо иметь возможность «сделать контрманевр, будь то подняться и продемонстрировать силу, подняться и захватить пространство или понять характеристику среды».

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Victus Haze — это следующая военная миссия в серии, посвященных проверке возможностей программы Tactically Responsive Space (TacRS). Благодаря этим усилиям Космические силы и их коммерческие партнеры показали, как они могут сократить время, необходимое для подготовки и запуска спутника.

Источник: arstechnica