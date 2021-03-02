Ковід не пройде. У Луцьку тролейбус «Богдан» обладнали спеціальними бактерицидними рециркуляторами та опромінювачами для знезараження поверхонь і повітря в салоні





Луцький автозавод «Богдан», відомий своїми автобусами та тролейбусами, заявив про винайдення ефективного способу для запобігання швидкому розповсюдженню патогенних мікроорганізмів в громадському транспорті.

Як повідомляється на сайті українського автомобілебудівника, наприкінці 2020 року компанія отримала патент №144745 на корисну модель «Спосіб очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів транспортних засобів», яка передбачає встановлення в транспортних засобах спеціальних бактерицидних опромінювачів двох типів. І от зараз «Богдан» повідомив про випуск першого такого тролейбуса з цією потенційно «інноваційною» системою знезараження повітря — таким став «Богдан Т70117» для Луцька. Зокрема, в салоні тролейбуса встановлені 2 бактерицидні опромінювачі та 2 бактерицидні опромінювачі-рециркулятори.

Виглядають вони так:

А так в «Богдан Моторс» пояснюють призначення та принцип роботи пристроїв:

Опромінювач-рециркулятор бактерицидний — це пристрій закритого типу, який може використовуватися постійно під час руху тролейбуса, незалежно від присутності чи відсутності пасажирів в салоні. Він є абсолютно безпечним і не потребує провітрювання приміщення салону транспортного засобу. Опромінювач бактерицидний — це пристрій відкритого типу, який призначений для кварцування салону прямими ультрафіолетовими променями. Використання цього виду знезараження можливе лише за відсутності людей в салоні, наприклад на кінцевих зупинках. Застосування безозонових ламп не вимагає додаткових витрат часу на провітрювання салону після кварцування.

В компанії підкреслюють, що встановлення таких комплексних систем знезараження повітря та поверхонь у транспортних засобах — значний крок для забезпечення протидії вірусам, бактеріям та іншим інфекційним мікроорганізмам. Наскільки ефективними в протидії поширенню хвороботворних мікроорганізмів такі системи виявляться насправді поки сказати важко, потрібно дочекатися результатів досліджень незалежних лабораторій.