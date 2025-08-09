Новости Авто 09.08.2025 comment views icon

Краштест молнией: электромобиль BYD Song Plus выдержал три попадания подряд

Электромобиль BYD Song Plus стал настоящим героем соцсетей Китая после того, как его трижды ударила молния. После этого инцидента и водитель, и батарея, и все ключевые системы остались невредимыми.

Такой редкий случай тройного попадания молнии произошел 6 августа в городе Бэйхай, что в юго-западной провинции Гуанси. По данным Chongqing Daily, механик после осмотра подтвердил: силовой аккумулятор, электроника и мотор в полном порядке. Согласно сообщению CnEVPost, на крыше нашли только две точки поражения, остальные элементы кузова остались целыми.

Краштест блискавкою: електромобіль BYD Song Plus витримав три влучання поспіль
Скриншот с видео попадания молнии в BYD Song Plus / CnEVPost

Руководитель отдела бренда и связей с общественностью BYD Ли Юньфей сообщил, что Song Plus выдержал три удара молнии, а система автоматического отключения питания сработала мгновенно, обеспечив безопасность водителя и защитив электросистемы. Механик признался, что за 12 лет работы впервые видит автомобиль, который пережил такую ситуацию. После происшествия водитель оставался в машине и вызвал спасателей, ожидая эвакуатор.

Краштест блискавкою: електромобіль BYD Song Plus витримав три влучання поспіль
Скриншот с видео попадания молнии в BYD Song Plus / CnEVPost

Инцидент произошел на фоне сильных дождей и штормов в Южном Китае, которые привели к паводкам, оползням и вспышкам болезней. Song Plus — это представитель серии Ocean, с ценой от 149 800 юаней ($20 740), а гибридная версия DM-i стоит от 135 800 юаней ($18 910). В июле BYD продала 344 296 электрифицированных авто, а семейство Song стало вторым по популярности в компании, с более 59 тыс. проданных машин.

Случай с тремя ударами молнии показал, что современные электромобили имеют высокий уровень защиты от экстремальных ситуаций.

Источник: stocktwits

