«Красный крест» призвал геймеров не совершать военных преступлений в играх – в акции «Игра по правилам» приняли участие стримеры Twitch

Международный комитет Красного Креста объединился со стримерами Twitch, чтобы призвать геймеров не совершать военных преступлений в сетевых шутерах. Организация надеется, что ее мероприятие «Игра по правилам» познакомит геймеров с законами реальной войны. Организация даже создала собственный режим Fortnite, чтобы помочь игрокам понять эти правила.
«Сейчас вооруженные конфликты распространены как никогда. Для людей, страдающих от их последствий, это не игра. Они разрушают жизни и оставляют общины опустошенными. Поэтому мы призываем вас играть в FPS по настоящим правилам войны, чтобы показать всем, что даже у войн есть правила, которые защищают человечность на полях сражений в реальной жизни».
В рамках мероприятия на официальном канале ICRC в Twitch стримеры играли, соблюдая или пытаясь соблюдать законы вооруженных конфликтов. Список игр включал PUBG Battlegrounds, Fortnite, Call of Duty: Warzone, Rainbow 6 Siege и Escape From Tarkov. Правила предполагали следующие ограничения:
- Не стрелять в подстреленных или не реагирующих врагов
- Не целиться в невраждебных NPC
- Не целиться в гражданские здания
- Использовать аптечки на всех, кто требует помощи
«Красный крест» не в первый раз призывает игроков вдумчиво относиться к правилам ведения войны. Еще в 2017 году организация провела аналогичное мероприятие в DLC для Arma III под названием Law of War. Геймеры сложили оружие и взяли на себя роль гуманитарных работников, реагируя на игроков, требующих помощи, дезактивируя мины и общаясь с журналистом-расследователем. Согласно сообщению Bohemia Interactive, тогда DLC собрал в общей сложности $176 667 долларов, которые были пожертвованы «Красному кресту».
Источник: Kotaku