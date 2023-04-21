«Красный крест» призвал геймеров не совершать военных преступлений в играх – в акции «Игра по правилам» приняли участие стримеры Twitch

Международный комитет Красного Креста объединился со стримерами Twitch, чтобы призвать геймеров не совершать военных преступлений в сетевых шутерах. Организация надеется, что ее мероприятие «Игра по правилам» познакомит геймеров с законами реальной войны. Организация даже создала собственный режим Fortnite, чтобы помочь игрокам понять эти правила.

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«Сейчас вооруженные конфликты распространены как никогда. Для людей, страдающих от их последствий, это не игра. Они разрушают жизни и оставляют общины опустошенными. Поэтому мы призываем вас играть в FPS по настоящим правилам войны, чтобы показать всем, что даже у войн есть правила, которые защищают человечность на полях сражений в реальной жизни».

В рамках мероприятия на официальном канале ICRC в Twitch стримеры играли, соблюдая или пытаясь соблюдать законы вооруженных конфликтов. Список игр включал PUBG Battlegrounds, Fortnite, Call of Duty: Warzone, Rainbow 6 Siege и Escape From Tarkov. Правила предполагали следующие ограничения:

Не стрелять в подстреленных или не реагирующих врагов

Не целиться в невраждебных NPC

Не целиться в гражданские здания

Использовать аптечки на всех, кто требует помощи

«Красный крест» не в первый раз призывает игроков вдумчиво относиться к правилам ведения войны. Еще в 2017 году организация провела аналогичное мероприятие в DLC для Arma III под названием Law of War. Геймеры сложили оружие и взяли на себя роль гуманитарных работников, реагируя на игроков, требующих помощи, дезактивируя мины и общаясь с журналистом-расследователем. Согласно сообщению Bohemia Interactive, тогда DLC собрал в общей сложности $176 667 долларов, которые были пожертвованы «Красному кресту».

Источник: Kotaku