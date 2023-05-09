Кресло IKEA Markus отключает монитор — виновато статическое электричество

По неизвестной причине у немецкого программиста Феликса Хэкера периодически гаснул монитор. Последовательно перебрав варианты неисправности подключения, видеокарты и программного обеспечения, он пришел к выводу, что в неполадке виновато… кресло IKEA Markus, никак не контактирующее с монитором, компьютером, кабелями и столом.

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О загадочной связи монитора и кресла говорил тот факт, что изображение пропадало, когда Феликс садился или вставал. С другим креслом проблем не было, но отключения возвращались когда возвращалось кресло Markus. Погуглив, программист наткнулся на описание явления на ComputerBase – пользователи с ним уже сталкивались.

Виновными оказались заряды статического электричества, генерируемого креслом. Точно не известно, как именно возникает электричество: задействованными могут оказаться ткань сиденья, прозрачной спинки, каркас и подставка. Естественное решение проблемы – заземлить кресло, но в обычных условиях это проблематично. Проще заменить кресло и спокойно работать.

Неудачливому владельцу мебели также удалось узнать, что ранее пользователи обвиняли кресло IKEA Markus в «глюках» видеокарты и даже утрате данных на жестком диске. Модель продается в IKEA за $289,99, в описании товара на официальном сайте отсутствует предупреждение о статическом электричестве.

Источник: Tom’s Hardware