Криштиану Амон — новый гендиректор Qualcomm. Стив Молленкопф уходит в отставку после 26 лет работы в компании
Qualcomm объявила о назначении нового гендиректора — в ходе анонимного голосования совет директоров единогласно одобрили кандидатуру Криштиану Амона, который сменит на посту CEO небезызвестного Стива Молленкопфа.
52-летний Стив Молленкопф исполняет обязанности генерального директора Qualcomm с марта 2014 года. При этом свою карьеру в Qualcomm он начал в 1994 году в качестве инженера. То есть, в общей сложности Молленкопф проработал в компании 26 лет.
Его преемник — 50-летний Криштиану Амон — работает в Qualcomm с 1995 года и с января 2018 года занимает должность президента компании. Он вступит в должность 30 июня 2021 года и при этом сохранит за собой пост президента. В то же время Молленкопф остается в компании в качестве стратегического советника.
Председатель совета директоров Qualcomm Марк Маклафлин поблагодарил Молленкопфа за его бесценный вклад в развитие компании.
«Стив прошел через беспрецедентные ситуации во время своего пребывания в должности и за семь лет работы в качестве генерального директора столкнулся с большим количеством сложностей, чем большинство лидеров испытали за всю свою карьеру».
Марк Маклафлин,
Председатель совета директоров Qualcomm
Сам Молленкопф прокомментировал свою отставку следующим образом:
«Я безмерно горжусь всем, чего мы достигли в Qualcomm, и тем положением, которое компания в настоящее время занимает, будучи мировым лидером в области беспроводных технологий. С нашей четко утвержденной бизнес-моделью и нашим лидерством в 5G, для Криштиану сейчас подходящее время взять на себя руководство компанией и стать во главе того, что я считаю самой большой возможностью в истории компании».