Криштиану Амон — новый гендиректор Qualcomm. Стив Молленкопф уходит в отставку после 26 лет работы в компании





Qualcomm объявила о назначении нового гендиректора — в ходе анонимного голосования совет директоров единогласно одобрили кандидатуру Криштиану Амона, который сменит на посту CEO небезызвестного Стива Молленкопфа.

52-летний Стив Молленкопф исполняет обязанности генерального директора Qualcomm с марта 2014 года. При этом свою карьеру в Qualcomm он начал в 1994 году в качестве инженера. То есть, в общей сложности Молленкопф проработал в компании 26 лет.

Его преемник — 50-летний Криштиану Амон — работает в Qualcomm с 1995 года и с января 2018 года занимает должность президента компании. Он вступит в должность 30 июня 2021 года и при этом сохранит за собой пост президента. В то же время Молленкопф остается в компании в качестве стратегического советника.

Председатель совета директоров Qualcomm Марк Маклафлин поблагодарил Молленкопфа за его бесценный вклад в развитие компании.

«Стив прошел через беспрецедентные ситуации во время своего пребывания в должности и за семь лет работы в качестве генерального директора столкнулся с большим количеством сложностей, чем большинство лидеров испытали за всю свою карьеру». Марк Маклафлин, Председатель совета директоров Qualcomm

Сам Молленкопф прокомментировал свою отставку следующим образом: