Крошечный мини-ПК Chuwi LarkBox получил более производительный CPU Celeron J4115 и подешевел до $169





Представленный в апреле крошечный мини-ПК Chuwi LarkBox, помещающийся на ладони, наделал немало шума, что неудивительно, учитывая заявленную производителем «малыша» возможность декодировать видео разрешением 4K и выполнять все функции современного компьютера. Однако устройство до сих пор не появились на рынке. На этой неделе Chuwi опубликовал обновление, окончательно все прояснив.

23 июня Chuwi LarkBox выходит на Indiegogo. Участники кампании на Indiegogo смогут зарезервировать устройство за $169, а ранее заявленная цена в $199 соответствует обычной рыночной цене продукта. Кроме того, подписавшись на рассылку Chuwi, можно получить дополнительную скидку в размере 25%. Еще одно приятное изменение — более производительный процессор. Chuwi анонсировала LarkBox с процессором Celeron N4100 (Gemini Lake), но на рынок устройство выйдет с улучшенным Celeron J4115 (Gemini Lake Refresh), отличающимся более высокими рабочими частотами. Это четырёхъядерный CPU без поддержки Hyper-Threading, работающий на частотах 1,8-2,5 ГГц.

На фоне большинства мини-ПК с пассивным охлаждением Chuwi LarkBox выделяется активной СО, в которой используется небольшой медный радиатор и тихий кулер. При этом его составляют всего 61х 61х43 мм при массе 127 г. То есть, устройство можно без проблем носить из дома в офис (и наоборот), а также брать с собой в поездки. Кроме того, в LarkBox предусмотрены отверстия для крепления VESA.

В оснащение мини-ПК LarkBox входит 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4, SSD формата M.2 2242 объемом 128 ГБ, модуль Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, два полноразмерных разъема USB-A, USB-C, HDMI и разъем 3,5 мм для подключения наушников. В режиме ожидания потребляемая мощность — всего 5 Вт.

К сожалению, точные сроки начала отгрузки пока неизвестны.

Источник: Tom’s Hardware