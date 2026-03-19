Одна афера за другой: производителя ноутбуков Chuwi уличили в новых мошенничествах

Китайского производителя бюджетных ПК Chuwi уличили в мошенничестве с процессорами AMD Ryzen в ноутбуках Chuwi CoreBook X, Chuwi CoreBook Plus и в мини-ПК Chuwi Ubox 7430U.





В частности, специалисты из NotebookCheck разобрали ноутбуки CoreBook X и CoreBook Plus, убедившись, что вместо заявленных AMD Ryzen 5 7430U там установлены более старые Ryzen 5 5500U. Поскольку не только реклама и упаковка рекламируют Ryzen 5 7430U, но и BIOS показывает эти процессоры, когда вместо них ноутбуки реально работают на более старых Ryzen 5 5500U, речь идет об очевидном мошенничестве.

По информации компании Hornington, опубликованной на ее странице в Facebook, по результатам проверки на складах были обнаружены не только CoreBook X и CoreBook Plus 7430U с процессорами Ryzen 5 5500U вместо Ryzen 5 7430U, но и мини-ПК Chuwi Ubox 7430U. Компания объявила об отзыве продукции. Покупатели могут вернуть обратно сфальсифицированные товары и получить выплаченные за них деньги.

В Chuwi пока никак не комментируют ситуацию, однако журналисты NotebookCheck отмечают, что производитель угрожал им судебным иском с требованием удалить материалы расследования. Отмечается также, что многочисленные свидетельства указывают на контрактного производителя Emdoor Digital, поскольку мошенничество охватило ряд устройств Ninkear с той же материнской платой. В CPU-Z утверждают, что в последнем обновлении исправили ошибку, которая заставляла некоторые процессоры Ryzen 5000U отображаться как Ryzen 7000U.





В то же время на ситуацию с Chuwi отреагировали представители AMD. В компании заявили, что ничего не знали о мошенничестве с процессорами Ryzen. AMD также осудила любые попытки подделать маркировку собственной продукции со стороны любого другого производителя. В компании пригрозили судом таким компаниям как Chuwi за неправильную маркировку.

«Недавно мы обратили внимание на компанию CHUWI, которая выдавала процессоры AMD Ryzen 5 5500U за Ryzen 5 7430U. Компания AMD никогда не санкционировала, не подтверждала и не одобряла такое поведение, а также не участвовала в принятии решений по маркировке или продвижению соответствующих продуктов и абсолютно не осведомлена об этом», — говорится в заявлении AMD.

Компания Chuwi объявила об отзыве всей своей продукции с неправильно указанными процессорами и предлагает полное возмещение средств владельцам соответствующих товаров. Речь идет о моделях CoreBook X, CoreBook Plus и мини-ПК Ubox.

Однако виновата ли Chuwi в этой ситуации, или же производитель печатных плат Emdoor Digital, это еще предстоит выяснить, поскольку двое владельцев ноутбуков Ninkear A15 Pro, которые утверждали, что в их устройствах установлен чип 7430U с неправильной маркировкой, писали об этом на форуме. И пока эта информация не имеет официального подтверждения.

Источник: NotebookCheck; Tom’s Hardware