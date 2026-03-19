Одна афера за другой: производителя ноутбуков Chuwi уличили в новых мошенничествах

Олександр Федоткін

Одна афера за іншою: виробника ноутбуків Chuwi викрили на нових шахрайствах

Китайского производителя бюджетных ПК Chuwi уличили в мошенничестве с процессорами AMD Ryzen в ноутбуках Chuwi CoreBook X, Chuwi CoreBook Plus и в мини-ПК Chuwi Ubox 7430U. 


В частности, специалисты из NotebookCheck разобрали ноутбуки CoreBook X и CoreBook Plus, убедившись, что вместо заявленных AMD Ryzen 5 7430U там установлены более старые Ryzen 5 5500U. Поскольку не только реклама и упаковка рекламируют Ryzen 5 7430U, но и BIOS показывает эти процессоры, когда вместо них ноутбуки реально работают на более старых Ryzen 5 5500U, речь идет об очевидном мошенничестве. 

Процессор Ryzen 5 5500U вместо обещанного Ryzen 5 7430U в продукции Chuwi / NotebookCheck

По информации компании Hornington, опубликованной на ее странице в Facebook, по результатам проверки на складах были обнаружены не только CoreBook X и CoreBook Plus 7430U с процессорами Ryzen 5 5500U вместо Ryzen 5 7430U, но и мини-ПК Chuwi Ubox 7430U. Компания объявила об отзыве продукции. Покупатели могут вернуть обратно сфальсифицированные товары и получить выплаченные за них деньги. 

В Chuwi пока никак не комментируют ситуацию, однако журналисты NotebookCheck отмечают, что производитель угрожал им судебным иском с требованием удалить материалы расследования. Отмечается также, что многочисленные свидетельства указывают на контрактного производителя Emdoor Digital, поскольку мошенничество охватило ряд устройств Ninkear с той же материнской платой. В CPU-Z утверждают, что в последнем обновлении исправили ошибку, которая заставляла некоторые процессоры Ryzen 5000U отображаться как Ryzen 7000U. 


В то же время на ситуацию с Chuwi отреагировали представители AMD. В компании заявили, что ничего не знали о мошенничестве с процессорами Ryzen. AMD также осудила любые попытки подделать маркировку собственной продукции со стороны любого другого производителя. В компании пригрозили судом таким компаниям как Chuwi за неправильную маркировку. 

«Недавно мы обратили внимание на компанию CHUWI, которая выдавала процессоры AMD Ryzen 5 5500U за Ryzen 5 7430U. Компания AMD никогда не санкционировала, не подтверждала и не одобряла такое поведение, а также не участвовала в принятии решений по маркировке или продвижению соответствующих продуктов и абсолютно не осведомлена об этом», — говорится в заявлении AMD.

Компания Chuwi объявила об отзыве всей своей продукции с неправильно указанными процессорами и предлагает полное возмещение средств владельцам соответствующих товаров. Речь идет о моделях CoreBook X, CoreBook Plus и мини-ПК Ubox.

Однако виновата ли Chuwi в этой ситуации, или же производитель печатных плат Emdoor Digital, это еще предстоит выяснить, поскольку двое владельцев ноутбуков Ninkear A15 Pro, которые утверждали, что в их устройствах установлен чип 7430U с неправильной маркировкой, писали об этом на форуме. И пока эта информация не имеет официального подтверждения. 

Ранее мы писали, что популярный китайский бренд бюджетных ноутбуков Chuwi вводил покупателей в заблуждение, оснащая свои ПК CoreBook X устаревшими процессорами Ryzen.

Понад 14 тисяч українців уже доєдналися до програми ASUS Perfect Warranty: безкоштовна розширена гарантія
AI-диктофон TicNote: від зустрічі до готового протоколу за кілька хвилин

Сорвал джекпот: пользователь Reddit заплатил Amazon $100 за возвращенные товары, а получил DDR5 на $8000

Источник: NotebookCheck; Tom’s Hardware

Самый быстрый в истории Apple: новый процессор M5 Max превзошел Ryzen AI Max+ 395 и процессоры Intel в Geekbench 6
Intel прекращает производство процессоров Core 12 Alder Lake Core 12
Стартап создал оптический процессор, вдесятеро мощнее NVIDIA Vera Rubin и в 10 000 раз меньше современных чипов
Первые тесты Snapdragon X2 Elite: Apple M5 и новые процессоры Intel и AMD пасут задних
Nvidia, ускоряйся: китайская Moore Threads представила ноутбук с собственным 12-ядерным ARM-процессором
После 3D V-Cache: патент AMD раскрыл детали 3D L2-кэша процессоров Ryzen
Слабое место Intel Core Ultra X9 388H: ограничение PCIe может помешать появлению дискретных видеокарт в ноутбуках
Apple представила M5 Pro и M5 Max для MacBook Pro: 18 ядер CPU, до 40 ядер GPU и +30% производительности
Забудьте о бюджетных ноутбуках: Аналитики прогнозируют рост стоимости на 40%
Популярный китайский бренд ноутбуков уличили в афере с процессорами
Сисадмин из Конгресса США заказал 240 смартфонов на 80 сотрудников, остальные — сдал в ломбард
$1,2 млн на фейковых криптовалютных инвестициях: в Днепре СБУ ликвидировала международную мошенническую сеть
На 20 долларов больше: AMD назвала дату запуска и цену Ryzen 7 9850X3D Ryzen 7 9850X3D
Материнские платы ASRock "убили" пять Ryzen 9000 за одни сутки
Дефицит: AMD будет поставлять Ryzen 7 9850X3D с памятью и кулером за $1000
Самое надежное железо 2025 года: Intel Core Ultra 7 265K — "король" процессоров, Nvidia Founders Edition доминирует среди видеокарт
"Выдерживают контейнер весом 15,6 т": новые оптические чипы имеют плотность 100 тыс. транзисторов на сантиметр
Xiaomi анонсировала Redmi Turbo 5 Max с новым чипом Dimensity 9500s
Партнер KPMG попался на мошенничестве с ИИ — во время теста на ИИ
Xiaomi показала дизайн Redmi Turbo 5 Max и подтвердила большую батарею
Из-за "отравления адреса" пользователь потерял более $12 млн в Ethereum
