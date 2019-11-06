Представлены процессоры Gemini Lake Refresh на старой архитектуре и 14-нм техпроцессе. Intel верна корпоративным стандартам
Intel без особого шума представила новые энергоэффективные SoC в рамках линеек Pentium Silver и Celeron (ранее для выпуска этих мобильных SoC использовался бренд Atom), о которых мы писали две недели назад. Новые SoC относятся к поколению Gemini Lake Refresh — они пришли на смену моделям Gemini Lake 2017 года. Что примечательно, Intel просто добавила новинки в свой каталог, не выпустив по этому поводу даже и короткого пресс-релиза.
Собственно, оно и не удивительно, поскольку, вопреки ожиданиям, новой микроархитектуры Tremont и 10-нм техпроцесса в Gemini Lake Refresh не случилось. Новинки базируются на старой микроархитектуре Goldmont Plus и выполнены по нормам техпроцесса 14 нм. А прирост быстродействия – и тут никаких сюрпризов – достигнут за счет повышения рабочих частот.
Как и указывали утечки, семейство Gemini Lake Refresh представлено шестью моделями: двумя Pentium Silver и четырьмя Celeron. Модели с индексом N относятся к мобильному сегменту, а с индексом J — к начальному настольному сегменту. То есть, все как в нынешнем поколении Gemini Lake.
Характеристики и цены модельного ряда процессоров Intel Gemini Lake Refresh для удобства поданы в таблице.
|Процессор
|Кол-во ядер/потоков
|Частоты, ГГц
|Объем кэш-памяти L2, МБ
|Встроенное GPU
|Частота GPU, МГц
|TDP, Вт
|Цена, $
|Pentium Silver J5040
|4/4
|2,0-3,2
|4
|UHD 605
|250-800
|10
|$161
|Celeron J4125
|4/4
|2,0-2,7
|4
|UHD 600
|250-750
|10
|$107
|Celeron J4025
|2/2
|2,0-2,9
|4
|UHD 600
|200-700
|10
|$107
|Pentium Silver N5030
|4/4
|1,1-3,1
|4
|UHD 605
|250-750
|6
|$161
|Celeron N4120
|4/4
|1,1-2,6
|4
|UHD 600
|200-700
|6
|$107
|Celeron N4020
|2/2
|1,1-2,8
|4
|UHD 600
|200-650
|6
|$107
Устройства на базе SoC Gemini Lake Refresh поступят в продажу в ближайшее время.
Источник: Intel