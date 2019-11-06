Представлены процессоры Gemini Lake Refresh на старой архитектуре и 14-нм техпроцессе. Intel верна корпоративным стандартам

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Intel без особого шума представила новые энергоэффективные SoC в рамках линеек Pentium Silver и Celeron (ранее для выпуска этих мобильных SoC использовался бренд Atom), о которых мы писали две недели назад. Новые SoC относятся к поколению Gemini Lake Refresh — они пришли на смену моделям Gemini Lake 2017 года. Что примечательно, Intel просто добавила новинки в свой каталог, не выпустив по этому поводу даже и короткого пресс-релиза.

Собственно, оно и не удивительно, поскольку, вопреки ожиданиям, новой микроархитектуры Tremont и 10-нм техпроцесса в Gemini Lake Refresh не случилось. Новинки базируются на старой микроархитектуре Goldmont Plus и выполнены по нормам техпроцесса 14 нм. А прирост быстродействия – и тут никаких сюрпризов – достигнут за счет повышения рабочих частот.

Как и указывали утечки, семейство Gemini Lake Refresh представлено шестью моделями: двумя Pentium Silver и четырьмя Celeron. Модели с индексом N относятся к мобильному сегменту, а с индексом J — к начальному настольному сегменту. То есть, все как в нынешнем поколении Gemini Lake.

Характеристики и цены модельного ряда процессоров Intel Gemini Lake Refresh для удобства поданы в таблице.

Процессор Кол-во ядер/потоков Частоты, ГГц Объем кэш-памяти L2, МБ Встроенное GPU Частота GPU, МГц TDP, Вт Цена, $ Pentium Silver J5040 4/4 2,0-3,2 4 UHD 605 250-800 10 $161 Celeron J4125 4/4 2,0-2,7 4 UHD 600 250-750 10 $107 Celeron J4025 2/2 2,0-2,9 4 UHD 600 200-700 10 $107 Pentium Silver N5030 4/4 1,1-3,1 4 UHD 605 250-750 6 $161 Celeron N4120 4/4 1,1-2,6 4 UHD 600 200-700 6 $107 Celeron N4020 2/2 1,1-2,8 4 UHD 600 200-650 6 $107

Устройства на базе SoC Gemini Lake Refresh поступят в продажу в ближайшее время.

Источник: Intel