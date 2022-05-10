Крупнейшая в Европе плавучая солнечная электростанция готова к запуску в июле. Она состоит из 12 тысяч панелей и будет производить 7,5 ГВт·ч в год

Крупнейшая в Европе плавучая солнечная электростанция, которая находится на водохранилище гидроэлектростанции Алкева в Португалии, полностью готова к работе. Она начнет производить электроэнергию в июле.

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Водохранилище Алкева — крупнейшее искусственное озеро в Западной Европе. Плотина Алкева находится на реке Гвадиана, одной из самых длинных на Пиренейском полуострове.

Плавучая солнечная ферма размером с четыре футбольных поля состоит из 12 тысяч солнечных панелей, которые будут ежегодно генерировать 7,5 ГВт·ч. Она будет присоединена к литиевым батареям, способными хранить 2 ГВтч. Она сможет обеспечить электроэнергией около 1500 домохозяйств. По данным Reuters, построила плавучую солнечную электростанцию главная коммунальная компания Португалии — EDP.

Преимущество плавучих солнечных ферм на гидроэлектростанциях заключается в том, что их можно подключить к существующим линиям электросети. И «избыточная энергия, вырабатываемая в солнечные дни, может накачивать воду в озеро, чтобы хранить ее для использования в пасмурные дни или ночью».

Плавающая солнечная ферма водохранилища Алкева поможет в реализации плана EDP по достижению нулевого уровня выбросов к 2030 году. Возобновляемые источники энергии, включая гидроэнергетику, в настоящее время составляют 78% от установленной мощности EDP в 25,6 ГВт.

В прошлом месяце компания получила право построить там вторую плавучую ферму установленной мощностью 70 МВт.

В 2017 году EDP установила экспериментальную плавучую солнечную ферму из 840 панелей на плотине Альто-Рабаган. Это был первый проект в Европе, в котором тестировалось сочетание гидро- и солнечной энергии.

В настоящее время Португалия потребляет около 10% природного газа из россии. Новая плавучая солнечная электростанция уменьшит эту зависимость.

Несколькими днями ранее в Великобритании началось строительство крупнейшей в мире плавучей ветроэлектростанции Dogger Bank Wind Farm с установленной мощностью 3,6 ГВт.