В Великобритании началось строительство крупнейшей в мире плавучей ветроэлектростанции

Команда, занимающаяся строительством ветряной электростанции Dogger Bank, официально ознаменовала старт морских строительных работ началом прокладки первого экспортного кабеля HVDC (высоковольтная линия постоянного тока) у побережья Йоркшира (север Англии). Dogger Bank Wind Farm станет первой в Великобритании ветровой электростанцией, подключенной к HVDC.

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Поставщик первого уровня NKT возглавляет работы по прокладке прибрежного кабеля Dogger Bank A, который соединит первую часть ветряной электростанции с сушей в Улроме. Протяженность линии — более 130 км.

Компании ACE Winches из Абердиншира и LMR Drilling UK Ltd из Биркенхеда входят в число компаний, помогающих NKT в этой работе.

Кампания будет продолжаться в течение 2022 года, и в последующие годы начнется работа над экспортными кабелями Dogger Bank B в Ист-Райдинге и Dogger Bank C в Тиссайде.

«С первым фундаментом, который должен быть заложен в конце этого года, и первыми турбинами, запланированными к установке в 2023 году, мы на пути к получению первой энергии», — сказал Стив Уилсон, директор проекта Dogger Bank Wind Farm.

Ветряная электростанция Dogger Bank строится в три этапа, известных как A, B и C. Проект является совместным предприятием SSE Renewables (40%), Equinor (40%) и Eni Plenitude (20%). NKT поставит и установит наземный и морской кабель высокого напряжения постоянного тока для всех трех этапов проекта. Компания будет использовать свое судно NKT Victoria для прокладки подводной кабельной системы постоянного тока напряжением 320 кВ в сложных условиях Северного моря.

После завершения строительства Dogger Bank Wind Farm станет крупнейшей морской ветровой электростанцией в мире с установленной мощностью 3,6 гигаватт (ГВт). Каждая фаза будет мощностью 1,2 ГВт.