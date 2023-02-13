Крупнейшие землетрясения в мире за последние 66 лет — карта

Крупнейшие землетрясения происходили с незапамятных времен, но их наблюдение и влияние не были равномерно распределены по Земле. Visual Capitalist, используя данные Геологической службы США, нанес на карту эпицентры землетрясений, регистрировавшихся с 1956 по 2022 год (магнитудой от 4,5 и выше по шкале Рихтера).

6 февраля два мощных землетрясения произошли в Турции неподалеку от сирийской границы. Оба — магнитудой более 7 по шкале Рихтера, общее число погибших по состоянию на утро 13 февраля превысило 34 тысячи человек.

Учитывая предоставленную карту, легко заметить концентрацию землетрясений вдоль границ тектонических плит Земли. Эти массивные подвижные каменные плиты стыкуются как кусочки пазла, образуя литосферу или верхнюю кору. Однако когда края плит соприкасаются или отдаляются, кора трескается и сгибается, что, как следствие, вызывает землетрясения.

Большинство землетрясений, визуализированных на карте, повторяют границы 7 основных тектонических плит, а также Филиппинской плиты (южнее Японии) и плиты Наска (к западу от Южной Америки).

Наиболее сейсмоопасные районы на планете По данным Геологической службы США

Зоны землетрясений Тектонические плиты Регионы Огненное кольцо Тихоокеанская, Североамериканская, Филиппинская, Хуан-де-Фука, Кокос, Наска Вокруг бассейна Тихого океана Альпийский пояс Евразийская, Африканская, Аравийская, Индийская От Явы до Суматры, через Гималаи, к западу до Средиземного моря и в Атлантику Срединно- Атлантический хребет Североамериканская, Евразийская, Южноамериканская, Африканская Глубоко под водой в Атлантике и непосредственно под Исландией

По словам ученых, недавние землетрясения в Турции (часть Альпийского пояса) произошли на нескольких разломах. Вероятно, Аравийская плита переместилась на север в Евразийскую плиту, толкая Анатолийскую плиту (на которой расположена Турция) на запад.

Хотя землетрясения распространены по всему миру, самые мощные ограничены определенными регионами. Их регистрируют по шкалам магнитуд – таким как шкала Рихтера (ML) – это логарифмическая шкала, и каждое увеличение целого числа в ней соответствует примерно 31,6-кратному увеличению высвободившейся энергии.

На карте видна концентрация землетрясений большей магнитуды, которые скапливаются с обеих сторон Тихого океана. Эта территория также известна как «Огненное кольцо» из-за постоянной вулканической активности, вызванной движением тектонических плит. Однако «красные точки», обозначающие мощные землетрясения (9+ по шкале Рихтера), в этом случае фиксируются очень редко.

20 наиболее мощных землетрясений в истории

Название Магнитуда Локация Дата Вальдивское землетрясение 9,5 Био-Био, Чили 22.05.1960 Землетрясение в Страстную пятницу 9,2 Аляска, США 28.03.1964 Землетрясение в Индийском океане 2004 года 9,1 Суматра, Индонезия 26.12.2004 Большое тохокусское землетрясение 9,1 Хонсю, Япония 11.03.2011 Северо-Курильское землетрясение 1952 года 9,0 Камчатка, Россия 11.04.1952 Землетрясение в Мауле 8,8 Био-Био, Чили 27.02.2010 Землетрясение в Эквадоре и Колумбии 1906 года 8,8 Эквадор 31.01.1906 Землетрясение на Крысьих островах 8,7 Аляска, США 04.02.1965 Ассамско-Тибетское землетрясение 1950 года 8,6 Ассам, Тибет 15.08.1950 Землетрясение в Индийском океане 2012 года 8,6 Суматра, Индонезия 11.04.2012 Землетрясение на Ниасе 8,6 Суматра, Индонезия 28.03.2005 Землетрясение на Андреяновских островах 8,6 Аляска, США 09.03.1957 Землетрясение на острове Унимак 8,6 Аляска, США 01.04.1946 Землетрясение в море Банда 1938 года 8,5 Море Банда 01.02.1938 Валленарское землетрясение 1922 года 8,5 Граница Чили и Аргентины 11.11.1922 Землетрясение на Курильских островах 1963 года 8,5 Курильские острова, Россия 13.10.1963 Землетрясение на Камчатке 1923 года 8,4 Камчатка, Россия 03.02.1923 Землетрясение на Суматре в сентябре 2007 года 8,4 Суматра, Индонезия 12.09.2007 Землетрясение в Перу 8,4 Юг Перу 23.06.2001 Землетрясение в Санрику 1896 года 8,4 Хонсю, Япония 03.02.1933

В районах близ Индонезии, России и Чили — все на границах тектонических плит — произошла половина крупнейших землетрясений, зарегистрированных в истории.

Со всем тем, мощные землетрясения могли произойти еще раньше, когда у цивилизации не было точных инструментов для их измерения и документирования, и сохранились лишь письменные наблюдения — причем некоторые из древнейших записей датируются почти тремя тысячелетиями назад.

Несмотря на нашу современную способность измерять как расположение, так и интенсивность землетрясений (с помощью сейсмографа), ученые все еще не могут точно предсказать, где, когда или с какой силой произойдет землетрясение. Однако они могут измерить его вероятность, особенно вокруг зон разломов. Один из примеров «большое землетрясение» вокруг зоны субдукции Каскадия в Северной Америке, которое происходит каждые 200-800 лет.