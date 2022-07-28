Курс DevOps — за донат на внедорожник для подразделения ПВО

Украинский провайдер облачной инфраструктуры Tucha сообщил о запуске благотворительной инициативы в поддержку украинских вооруженных сил — за донаты он предлагает курс по обучению DevOps-практикам. Деньги за обучение в полном объеме будут перечисляться непосредственно на банковский счет одного из бойцов, открытого для сбора на внедорожник.

Детали сбора

Сейчас Tucha помогает собирать деньги на внедорожник для подразделения ПВО, которое будет уничтожать вражеские вертолеты. За время профессиональной деятельности у команды накопилось немало опыта в DevOps-отрасли, так что возникла идея привлечь эту идею также для ускорения сбора, отмечает соучредитель и технический директор Tucha Владимир Мельник.

Мы помогаем подразделению ПВО ***й ***й ОПГБр (ребята снова попросили меня убрать точные данные). Батарея уже долгое время работает в секторе на Востоке Украины и много передвигается между Краматорском, Бахмутом и Авдеевкой. К сожалению, колесная техника не выдерживает эти нагрузки. Нашим защитникам очень нужен этот транспорт для выполнения боевых задач, ведь помогает быстро занять позицию, нанести удар и оперативно отойти на более безопасную локацию. Также он будет способствовать доставлению снаряжения, медикаментов и т.п. От наличия надежной машины зависит не только успешное выполнение боевых задач, но и жизнь наших воинов. Владимир Мельник, соучредитель и технический директор Tucha

Детали сбора можно найти по этой ссылке. Поддержать инициативу можно и путем перевода средства на карту, где аккумулируются средства. Реквизиты для перевода средств на карту:

Карта ПриватБанк — 4149 4991 5546 7937

Карта monobank — 4441 1144 4995 1597

Детали курса по обучению DevOps от Tucha

Курс рассчитан как на новичков, только начинающих свое развитие в DevOps-отрасли, так и на тех, кто уже имеет определенный опыт работы в этом направлении и желает усовершенствовать собственные навыки. С него слушатели смогут узнать об облачных вычислениях, автоматизации CI/CD-процессов, а также наглядно увидеть, как работает программное обеспечение Docker, Kubernetes, Ansible, Git и другие инструменты.

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Занятия будут проходить минимум раз в неделю, а продолжительность каждого — от двух часов и больше. Сумма минимального доната за занятие составляет 30 евро. Чтобы присоединиться к курсу, нужно написать в Messenger Владимиру Мельнику. Детальнее о курсах Владимир рассказывает в коротком видео на собственной странице в Facebook.

В Tucha отмечают, что к обучению присоединились уже 7 слушателей, желающих получить знания и заодно таким образом помочь приобрести транспорт защитникам на передовой.