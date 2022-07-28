Новости

Курс DevOps — за донат на внедорожник для подразделения ПВО

Курс DevOps — за донат на внедорожник для подразделения ПВО

Украинский провайдер облачной инфраструктуры Tucha сообщил о запуске благотворительной инициативы в поддержку украинских вооруженных сил — за донаты он предлагает курс по обучению DevOps-практикам. Деньги за обучение в полном объеме будут перечисляться непосредственно на банковский счет одного из бойцов, открытого для сбора на внедорожник.

Помогаем

Поможем собрать 300 тыс. грн на снаряжение для 113-й бригады, которая воюет в Харьковской области (обновлено: осталось собрать 156 тыс. грн)

Поможем собрать 300 тыс. грн на снаряжение для 113-й бригады, которая воюет в Харьковской области (обновлено: осталось собрать 156 тыс. грн)

Детали сбора

Сейчас Tucha помогает собирать деньги на внедорожник для подразделения ПВО, которое будет уничтожать вражеские вертолеты. За время профессиональной деятельности у команды накопилось немало опыта в DevOps-отрасли, так что возникла идея привлечь эту идею также для ускорения сбора, отмечает соучредитель и технический директор Tucha Владимир Мельник.

Мы помогаем подразделению ПВО ***й ***й ОПГБр (ребята снова попросили меня убрать точные данные). Батарея уже долгое время работает в секторе на Востоке Украины и много передвигается между Краматорском, Бахмутом и Авдеевкой. К сожалению, колесная техника не выдерживает эти нагрузки.

Нашим защитникам очень нужен этот транспорт для выполнения боевых задач, ведь помогает быстро занять позицию, нанести удар и оперативно отойти на более безопасную локацию. Также он будет способствовать доставлению снаряжения, медикаментов и т.п. От наличия надежной машины зависит не только успешное выполнение боевых задач, но и жизнь наших воинов.

Владимир Мельник,

соучредитель и технический директор Tucha

Детали сбора можно найти по этой ссылке. Поддержать инициативу можно и путем перевода средства на карту, где аккумулируются средства. Реквизиты для перевода средств на карту:

  • Карта ПриватБанк — 4149 4991 5546 7937
  • Карта monobank — 4441 1144 4995 1597

Детали курса по обучению DevOps от Tucha

Курс рассчитан как на новичков, только начинающих свое развитие в DevOps-отрасли, так и на тех, кто уже имеет определенный опыт работы в этом направлении и желает усовершенствовать собственные навыки. С него слушатели смогут узнать об облачных вычислениях, автоматизации CI/CD-процессов, а также наглядно увидеть, как работает программное обеспечение Docker, Kubernetes, Ansible, Git и другие инструменты.

Курс
UI/UX Design
Навчіться розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
UI/UX Design

Занятия будут проходить минимум раз в неделю, а продолжительность каждого — от двух часов и больше. Сумма минимального доната за занятие составляет 30 евро. Чтобы присоединиться к курсу, нужно написать в Messenger Владимиру Мельнику. Детальнее о курсах Владимир рассказывает в коротком видео на собственной странице в Facebook.

В Tucha отмечают, что к обучению присоединились уже 7 слушателей, желающих получить знания и заодно таким образом помочь приобрести транспорт защитникам на передовой.

«Менторы в тылу» — украинские волонтеры запустили образовательную платформу, которая будет поддерживать ВСУ


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить