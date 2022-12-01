Курсы по DevOps-инженерии в поддержку ВСУ: организаторы приглашают слушателей и преподавателей, чтобы вместе помогать армии донатами

Недавно фонд «Демократична Сокира» запустил проект «Учись за донат». Основная его идея состоит в том, чтобы желающие могли получить профессию DevOps-инженера в обмен на донаты ВСУ.

Курс уже привлёк десятки слушателей. За каждое занятие слушатели делают донат в сумме минимум $30 на счёт фонда, который в дальнейшем покупает необходимое оборудование и амуницию для украинской армии. В настоящее время инициатива приносит не менее 100 тыс. гривен в месяц на различные военные нужды. Однако чем больше желающих пройти курс, тем большую сумму донатов удастся собрать и направить на нужды ВСУ.

В декабре начнётся онлайн-курс для новой группы. Он рассчитан на тех, кто уже имеет базовые навыки (по меньшей мере, может поднять базовое LAMP-окружение для работы условного WordPress) и желает овладевать новыми знаниями и умениями из DevOps-отрасли. Узнать подробнее о курсе можно по следующему адресу.

Сейчас проект приобретает масштабы, и «Демократична Сокира» ищет новых партнёров, готовых поделиться знаниями для помощи украинской армии. В настоящее время есть необходимость в привлечении специалистов по программированию, графическому дизайну, SMM и т.п., которые заинтересованы в поддержке инициативы. Профессионалы, желающие поддержать проект «Учись за донат» в качестве преподавателя или могут предоставлять другие услуги за донаты, могут заполнить анкету по следующей ссылке.