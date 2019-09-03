Квадрокоптер Parrot Anafi комплектуется FPV-гарнитурой, подключаемой к смартфону





Компания Parrot показала новую версию квадрокоптера Anafi, способного вести съёмку от первого лица (FPV). Anafi FPV поставляется с очками, которые позволяют оператору управлять дроном, как будто находясь в полёте. Подход Parrot заключается в использовании смартфона в связке с гарнитурой, подобно тому, как работает Samsung Gear VR или Google Cardboard. Это позволяет существенно сэкономить.

FPV-коптеры сейчас переживают настоящий бум. Их используют для съёмок рекламных роликов и во время спортивных мероприятий. Модульный подход Parrot предлагает более доступный вариант FPV-коптера на базе смартфона. Правда разрешение у такой гарнитуры ниже, чем у специальных FPV-очках, которыми комплектуются дроны таких компании, как DJI и Fat Shark. Зато гарнитура Parrot совместима со всеми смартфонами с размером экрана до 6,5 дюйма. В этом случае компания, вероятно, делает ставку на потенциальных покупателей, не готовых выложить $700 только за FPV-очки.

Компактный дрон Parrot Anafi впервые был выпущен в 2018 году в качестве прямого конкурента DJI Mavic Air. Устройство оснащается поворотной камерой с углом обзора 180 градусов по вертикали, однако качество изображения 21-мегапиксельного датчика оставляет желать лучшего. Отсутствие некоторых функций Parrot пытается нивелировать новыми режимами полёта, которые появились в Anafi FPV. Это кинематографический режим с фиксацией горизонта, гоночный режим с более «агрессивным» процессом съёмки и аркадный режим, при котором траектория полёта дрона соответствует направлению камеры.

В июле этого года Parrot отказалась от производства потребительских беспилотников. Компания теперь занимается разработкой единственной модели дрона и её модификаций. Anafi FPV поступит в продажу в конце сентября по цене $799. Комплект будет включать сам беспилотник, очки, контроллер, дополнительные винты, аккумулятор, карту памяти microSD на 16 ГБ и специальный рюкзак.

Источник: The Verge