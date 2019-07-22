Parrot официально ушла с рынка потребительских дронов

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Французский разработчик дронов Parrot отказался от производства потребительских беспилотников. Об этом пишет The Verge со ссылкой на представителя компании.

Как сообщается, теперь французские инженеры сосредоточатся на развитии единственной модели и ее вариантах — Anafi, предназначенной для коммерческого использования. У компании больше нет в продаже дронов Mambo или Swing, рассказали в Parrot, при этом устройства все еще можно купить у реселлеров.

The Verge отмечает, что процесс перехода Parrot от производства потребительских БПЛА в пользу коммерческих беспилотников начался несколько лет назад на фоне усугубляющейся конкуренции с DJI — китайской компанией, которая сегодня контролирует три четверти рынка потребительских дронов.

На видео запечатлен дрон Anafi Thermal, оснащенный тепловизором.

Источник: VC