Киберпанк — все, соларпанку приготовиться. Руководитель Figma говорит, что мир переходит к новым тенденциям в дизайне

Настало время более дружественного, мягкого и ориентированного на людей стиля.
Киберпанк-дизайн был в моде несколько лет подряд и отличался насыщенными неоновыми цветами, жесткими линиями и антиутопическими фонами. В то же время генеральный директор Figma Дилан Филд говорит, что его доминирование понемногу завершается.
«Некоторое время мы были настоящими футуристами и киберпанками, но сейчас есть ощущение, что мы становимся более гуманистичными. Мы, возможно, переходим к соларпанку», — сказал он, сравнивая Cybertruck с только что анонсированным электрическим внедорожником Rivian R3.
Филд отметил контрастные характеристики эстетики киберпанка и соларпанка, подчеркнув антиутопический дух первого с его акцентом на металл, бетон и низкополигональные дизайны, которые «вызывают чувство депрессии, но сохраняют острую привлекательность».
Дизайн Solarpunk тем временем воплощает видение будущего, которое подчеркивает гармонию с природой и акцентирует на экологичности. Он часто включает органические формы, яркие цвета и использует более оптимистичный взгляд.
«Киберпанк несколько подавляет, но в нем есть свои преимущества. В то же время соларпанк — более естественный и сливается с окружающей средой, а не пытается выделяться как часть технологии или архитектуры», — говорит Филд.
@decoderpod Figma CEO Dylan Field talks to Nilay live at SXSW about the rise of Solarpunk as a counter to cyberpunk aesthetics, using the example of the Tesla Cybertruck and the Rivian R3. #sxsw #cyberpunk #solarpunk #design #dystopia #tesla #cybertruck #rivian #cars ♬ original sound — Decoder with Nilay Patel
Источник: The Verge
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