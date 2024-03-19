Новости Технологии 19.03.2024 в 09:55 comment views icon

Киберпанк — все, соларпанку приготовиться. Руководитель Figma говорит, что мир переходит к новым тенденциям в дизайне

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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Настало время более дружественного, мягкого и ориентированного на людей стиля.

Киберпанк-дизайн был в моде несколько лет подряд и отличался насыщенными неоновыми цветами, жесткими линиями и антиутопическими фонами. В то же время генеральный директор Figma Дилан Филд говорит, что его доминирование понемногу завершается.

«Некоторое время мы были настоящими футуристами и киберпанками, но сейчас есть ощущение, что мы становимся более гуманистичными. Мы, возможно, переходим к соларпанку», — сказал он, сравнивая Cybertruck с только что анонсированным электрическим внедорожником Rivian R3.

Филд отметил контрастные характеристики эстетики киберпанка и соларпанка, подчеркнув антиутопический дух первого с его акцентом на металл, бетон и низкополигональные дизайны, которые «вызывают чувство депрессии, но сохраняют острую привлекательность».

1Киберпанк — все, соларпанку приготовиться. Руководитель Figma говорит, что мир переходит к новым тенденциям в дизайне

Дизайн Solarpunk тем временем воплощает видение будущего, которое подчеркивает гармонию с природой и акцентирует на экологичности. Он часто включает органические формы, яркие цвета и использует более оптимистичный взгляд.

«Киберпанк несколько подавляет, но в нем есть свои преимущества. В то же время соларпанк — более естественный и сливается с окружающей средой, а не пытается выделяться как часть технологии или архитектуры», — говорит Филд.

@decoderpod Figma CEO Dylan Field talks to Nilay live at SXSW about the rise of Solarpunk as a counter to cyberpunk aesthetics, using the example of the Tesla Cybertruck and the Rivian R3. #sxsw #cyberpunk #solarpunk #design #dystopia #tesla #cybertruck #rivian #cars ♬ original sound — Decoder with Nilay Patel

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Источник: The Verge

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