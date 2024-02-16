Новости Авто 16.02.2024 в 18:28 comment views icon

Новенькие Tesla Cybertruck уже начинают ржаветь. Но есть решение

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Некоторые первые владельцы Tesla Cybertruck сообщают о пятнах ржавчины на своих новых автомобилях, изготовленных из нержавеющей стали.

Существует ошибочное мнение, что нержавеющая сталь не ржавеет. И это вызвало восторг у энтузиастов, когда Tesla представила электрический пикап с кузовом полностью из нержавеющей стали. На самом деле нержавеющая сталь, несмотря на свое название, может покрываться пятнами ржавчины, хотя и менее выражено по сравнению с другими типами стали.

Существуют различные типы нержавеющей стали с разным уровнем устойчивости к ржавчине. Tesla утверждает, что использует собственный сплав 30X для Cybertruck, а большинство марок 30X в разной степени ржавеют.

Так или иначе, Tesla только начала поставки Cybertruck несколько месяцев назад, и владельцы не ожидали, что пикапы сразу начнут ржаветь. Владельцы опубликовали несколько таких фото.

Новенькі Tesla Cybertruck вже починають іржавіти. Але є рішення

Отмечается, что Cybertruck образует оранжевые пятна ржавчины во время дождя, и это требует полировки автомобиля. На самом деле нержавеющая сталь может ржаветь по разным причинам, в том числе из-за повреждения или контакта с агрессивными средами.

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Tesla рекомендует «немедленно удалить коррозионные вещества (такие, как жир, масло, птичий помет, древесную смолу, мертвых насекомых, пятна смолы, дорожную соль, промышленные осадки и т.д.)» в своем руководстве пользователя Cybertruck.

Итак, чтобы не допускать появления пятен ржавчины на Tesla Cybertruck, надо держать автомобиль в чистоте (это вообще хорошая идея для любого авто). Также некоторые владельцы сообщают, что хороший результат обеспечивает обработка синтетической глиной. Керамическое покрытие также может быть разумным вариантом для долговременной защиты.

Источник: electrek

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