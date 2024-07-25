Новости WTF 25.07.2024 в 10:59 comment views icon

Киевская полиция потратила ₴5 тыс. на нюдсы в OnlyFans, чтобы оштрафовать модель на ₴35 тыс.

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Игорь Панченко

Автор новостей

Киевская полиция потратила ₴5 тыс. на нюдсы в OnlyFans, чтобы оштрафовать модель на ₴35 тыс.

Правоохранители провели оперативную закупку контента на платформе OnlyFans, чтобы доказать вину модели в изготовлении и сбыте порнографических материалов.

Согласно материалам дела, девушка зарегистрировалась на платформе OnlyFans, где за плату публиковала откровенный контент — порнографические фотографии и видеоролики со своим участием. В решении суда указано, что обвиняемая действовала «вопреки требованиям статей 1, 2 Закона Украины «О защите общественной морали»», которые устанавливают правовые основы защиты общества от распространения продукции порнографического характера. Подробности этого дела опубликованы в Едином государственном реестре судебных решений.

Для доказательства вины модели правоохранители осуществили оперативную закупку, приобретя 8 фотографий и 11 видеороликов с участием девушки. За этот контент на счет модели перевели 5110 гривен.

Суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 35 700 гривен. Кроме того, с нее взыщут в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 9844,64 гривны.

Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал эту ситуацию в своем Telegram-канале:

«Я так понимаю дело расследовали в полиции. Ок, вижу у некоторых там работников много времени и лишних денег на «контрольные закупки». Сейчас как раз Бюджет 24 года пересматриваем — как раз понятно, кому его надо сократить».

Стоит отметить, что несмотря на правовые ограничения, платформа OnlyFans приносит значительные доходы. По словам Железняка, только в прошлом году Украина официально получила от OnlyFans налоги на сумму 1,3 миллиона долларов США.

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OnlyFans для работы — полиция требует полный бесплатный доступ для раскрытия преступлений

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