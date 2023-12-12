Новости IT-бизнес 12.12.2023 в 16:45 comment views icon

«Запретный» OnlyFans уплатил в этом году почти $1 млн «налога на Google», но суммы поступлений сокращаются

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поделился новой статистикой о поступлениях от «налога на Google» за 9 месяцев 2023 года.

Итак, по данным Гетманцева, с начала 2023 года за предоставление услуг на территории Украины сервис OnlyFans уплатил $944,1 тыс. Эту информацию подтвердил и народный депутат Ярослав Железняк, напомнив об удивительном украинском парадоксе, когда порно в Украине запрещено, а собирать налоги с него – чуть ли не предмет гордости нардепов, которые могли бы легализовать контент для взрослых.

«А тем временем OnlyFans за 9 месяцев 2023 года уплатила налогов в Бюджет Украины на 944 тыс $.

Но наш законопроект о декриминализации порно те люди, которые получают зарплату с этих налогов, почему-то выносить не хотят», ─ возмущается Ярослав Железняк.

Что интересно, хотя OnlyFans в этом году уплатил почти $1 млн «налога на Google», на самом деле поступления от него в последнем квартале были невелики. Так, за первое полугодие 2023 года, по словам Гетманцева, OnlyFans уплатил $928,2 тыс. этого налога, а за 3 квартала – $944,1 тыс. Следовательно, за прошлый квартал поступления от OnlyFans составляли лишь $15,9 тыс.

Вместе с тем Гетманцев гордится увеличением поступлений от «налога на Google», который фактически переносится на конечных потребителей. Фактически, за 3-й квартал 2023 года подано 96 деклараций и задекларировано €26,6 млн и $29,9 млн или 2,092 млрд грн. По итогам 2-го квартала 2023 года было задекларировано к уплате €25,7 млн и $27,7 млн или 2,054 млрд грн.

«Ожидаемое увеличение поступлений произошло», – радуется Гетманцев.

Вакансии

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Middle+/Senior Software Engineer (Go) Wizer, Віддалено

Senior Frontend developer (React) Wizer, Віддалено

Trainee Ruby on Rails Developer Teamvoy

Больше всего средств «налога на Google» уплатили:

  • Google
  • Apple
  • Sony
  • Ebay
  • Amazon
  • Meta
  • Netflix

За 9 месяцев 2023 года международные компании уплатили НДС в государственный бюджет на сумму 8,01 млрд грн.

Новости партнеров

Безплатний вебінар: Як зробити так, щоб співробітники могли працювати під час тривалих блекаутів: поради і кейси
На онлайн-конференції «НаЗахід 24» розкажуть, як просуватись на західні ринки. Як потрапити безкоштовно
Hillel IT School запустила освітній проєкт для айтівців-новачків. Всі процеси показують в реаліті-шоу
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить