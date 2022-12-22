«Киевстар» продлил действие услуги «Роуминг как дома» на 2023 год — домашние тарифы в 27 странах Европы без дополнительных доплат

«Киевстар» анонсировал продолжение действия услуги «Роуминг как дома» на следующий год.

В «Киевстаре» сообщают, что в настоящее время более 2 миллионов его абонентов все еще находятся за границей из-за российской агрессии. Благодаря достигнутым договоренностям с международными партнерами крупнейшему украинскому оператору мобильной связи удалось сохранить эту социально значимую услугу – бесплатный сервис продолжит действовать в 27 странах Европы .

«Киевстар» запустил «Роуминг как дома» 10 месяцев назад. Ее название говорит само за себя – это внутренние тарифы в роуминге. То есть, оплачивая свой тарифный план как обычно, абоненты получают стандартный пакет услуг за границей без дополнительных доплат.

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Услуга «Роуминг как дома» доступна более чем в 50 тарифных планах «Киевстар» для абонентов подписки, контракта и бизнес-клиентов. В частности, в тарифе на подписку LOVE UA На максимум и LOVE UA для контрактных и бизнес-клиентов. Кроме полного безлимита для звонков в сети Киевстар и минут для звонков на другие украинские сети и номера страны пребывания предусмотрены дополнительные пакеты мегабайтов в роуминге — от 2000 до 20 000 МБ в зависимости от тарифа. Дополнительные мегабайты можно при необходимости заказать пакетами за отдельную плату — от 1 до 10 ГБ в каждом.

Остается добавить, что Vodafone и lifecell также предоставляют пакеты бесплатных услуг в роуминге в рамках собственных тарифов как социальную услугу. Вероятно, они также продолжат предоставлять бесплатные услуги связи и Интернет в роуминге.

В сентябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала присоединение Украины к единому роуминговому пространству ЕС. Как только это произойдет (пока конкретные сроки неизвестны), украинцы, путешествуя по всему Евросоюзу, смогут звонить и пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам без дополнительных доплат.