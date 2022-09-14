Президентка Єврокомісії анонсувала приєднання України до єдиного роумінгового простору ЄС

14 вересня президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зі Страсбурга вирушила з робочим візитом до Києва, де зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, а серед інших питань порядку денного — приєднання України до європейської системи безплатного роумінгу.

Минулого тижня Україна зробила важливий крок у подальшій інтеграції з Єдиним цифровим ринком ЄС — долучилася до програми «Цифрова Європа» з загальним бюджетом 7,5 млрд євро. Водночас ЄС підкреслив своє зобов’язання розглянути можливості для довгострокової домовленості про виключення оплати за роумінг між ЄС та Україною. І ось зараз Урсула фон дер Ляєн підтвердила незмінність планів щодо залучення України до роумінгового простору ЄС.

We will empower 🇺🇦 to make the most of its potential. Building on the success of the solidarity lanes to ensuring seamless access to the Single Market. Bringing Ukraine into our 🇪🇺 free roaming area. I am going to Kyiv today to discuss all this with President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/uYxf41CIr6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022

З 15 червня 2017 року в Євросоюзі діє вільна зона роумінгу між операторами Європейської економічної зони, до якої входять країни ЄС, Ліхтенштейн, Норвегія та Ісландія. Україна ще у травні ініціювала переговори щодо приєднання до єдиної зони роумінгу, а у липні це питання, серед інших, обговорював прем’єр-міністр Денис Шмигаль з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем.

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Раніше ЄС запровадив безоплатний роумінг для біженців з України, а «велика трійка» операторів в Україні (Vodafone, «Київстар» та lifecell) надають пакети безплатних послуг у роумінгу в межах власних тарифів як соціальну послугу.

Як тільки Україна приєднається до роумінгового простору ЄС, то українці, подорожуючи всім Євросоюзом, зможуть дзвонити та користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами без додаткових доплат.

На зустрічі з Зеленським, серед іншого, також планують обговорити безперешкодний доступ України до Єдиного ринку та розширення торгівлі з Україною в енергетичному секторі.