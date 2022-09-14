Новини

Президентка Єврокомісії анонсувала приєднання України до єдиного роумінгового простору ЄС

Президентка Єврокомісії анонсувала приєднання України до єдиного роумінгового простору ЄС

14 вересня президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зі Страсбурга вирушила з робочим візитом до Києва, де зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, а серед інших питань порядку денного — приєднання України до європейської системи безплатного роумінгу.

Допомагаємо

На винищувач для ЗСУ вже зібрали понад 16 млн гривень — дякуємо читачам, які пожертвували 7 млн гривень

На винищувач для ЗСУ вже зібрали понад 16 млн гривень — дякуємо читачам, які пожертвували 7 млн гривень

Минулого тижня Україна зробила важливий крок у подальшій інтеграції з Єдиним цифровим ринком ЄС — долучилася до програми «Цифрова Європа» з загальним бюджетом 7,5 млрд євро. Водночас ЄС підкреслив своє зобов’язання розглянути можливості для довгострокової домовленості про виключення оплати за роумінг між ЄС та Україною. І ось зараз Урсула фон дер Ляєн підтвердила незмінність планів щодо залучення України до роумінгового простору ЄС.

З 15 червня 2017 року в Євросоюзі діє вільна зона роумінгу між операторами Європейської економічної зони, до якої входять країни ЄС, Ліхтенштейн, Норвегія та Ісландія. Україна ще у травні ініціювала переговори щодо приєднання до єдиної зони роумінгу, а у липні це питання, серед інших, обговорював прем’єр-міністр Денис Шмигаль з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем.

Курс
Розробка на Java
Опануйте популярну мову програмування Java у зручний для вас час, та заробляйте від $1000 на початку кар’єри
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Розробка на Java

Раніше ЄС запровадив безоплатний роумінг для біженців з України, а «велика трійка» операторів в Україні (Vodafone, «Київстар» та lifecell) надають пакети безплатних послуг у роумінгу в межах власних тарифів як соціальну послугу.

Як тільки Україна приєднається до роумінгового простору ЄС, то українці, подорожуючи всім Євросоюзом, зможуть дзвонити та користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами без додаткових доплат.

На зустрічі з Зеленським, серед іншого, також планують обговорити безперешкодний доступ України до Єдиного ринку та розширення торгівлі з Україною в енергетичному секторі.


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати