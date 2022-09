Президентка Єврокомісії анонсувала приєднання України до єдиного роумінгового простору ЄС

14 вересня президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зі Страсбурга вирушила з робочим візитом до Києва, де зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, а серед інших питань порядку денного — приєднання України до європейської системи безплатного роумінгу.

Минулого тижня Україна зробила важливий крок у подальшій інтеграції з Єдиним цифровим ринком ЄС — долучилася до програми «Цифрова Європа» з загальним бюджетом 7,5 млрд євро. Водночас ЄС підкреслив своє зобов’язання розглянути можливості для довгострокової домовленості про виключення оплати за роумінг між ЄС та Україною. І ось зараз Урсула фон дер Ляєн підтвердила незмінність планів щодо залучення України до роумінгового простору ЄС.

We will empower 🇺🇦 to make the most of its potential.

Building on the success of the solidarity lanes to ensuring seamless access to the Single Market.

Bringing Ukraine into our 🇪🇺 free roaming area.

I am going to Kyiv today to discuss all this with President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/uYxf41CIr6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022