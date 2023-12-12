Новости Украина 12.12.2023 в 12:54 comment views icon

«Киевстар» прокомментировал технический сбой — речь о хакерской атаке

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

«Киевстар» прокомментировал технический сбой — речь о хакерской атаке

Утром 12 декабря в сетях оператора Киевстар произошел масштабный сбой — пользователи из разных регионов Украины сообщали о проблемах с мобильной связью и интернетом, также не работало мобильное приложение и сайт компании. Около 12:30 часов представители компании прокомментировали ситуацию, сообщив о хакерской атаке.

Об этом в посте в соцсети Facebook сообщил CPO Kyivstar Михаил Нестор:

Утром 12 декабря сеть связи «Киевстара» стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет.
Для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети Киевстара оператор привлек представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб, которые сейчас работают в офисе компании.
На сегодня известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. В настоящее время специалисты оператора работают над устранением последствий хакерской атаки для скорейшего восстановления связи и предоставления сервисов.
Киевстар обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора. Приносим извинения абонентам за временные неудобства и благодарим за понимание.

«Киевстар» прокомментировал технический сбой — речь о хакерской атаке

Абонентам мобильной связи на время сбоя рекомендуют использовать услугу  «Национального роуминга», то есть подключиться к сети другого оператора (хотя по некоторым сообщениям и с ней у пользователей возникают проблемы).

Как подключиться к сети другого оператора:

  • Отключить автовыбор сети (для Android: настройки – мобильная сеть (или подключение) – оператор; для iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети)
  • Найти и выбрать доступную сеть вручную: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
  • Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть
  • Проверить возможность звонка, SMS или Интернета.

Новости партнеров

Безплатний вебінар: Як зробити так, щоб співробітники могли працювати під час тривалих блекаутів: поради і кейси
На онлайн-конференції «НаЗахід 24» розкажуть, як просуватись на західні ринки. Як потрапити безкоштовно
Hillel IT School запустила освітній проєкт для айтівців-новачків. Всі процеси показують в реаліті-шоу
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить