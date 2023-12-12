«Киевстар» прокомментировал технический сбой — речь о хакерской атаке

Утром 12 декабря в сетях оператора Киевстар произошел масштабный сбой — пользователи из разных регионов Украины сообщали о проблемах с мобильной связью и интернетом, также не работало мобильное приложение и сайт компании. Около 12:30 часов представители компании прокомментировали ситуацию, сообщив о хакерской атаке.

Об этом в посте в соцсети Facebook сообщил CPO Kyivstar Михаил Нестор:

Утром 12 декабря сеть связи «Киевстара» стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет.

Для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети Киевстара оператор привлек представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб, которые сейчас работают в офисе компании.

На сегодня известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. В настоящее время специалисты оператора работают над устранением последствий хакерской атаки для скорейшего восстановления связи и предоставления сервисов.

Киевстар обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора. Приносим извинения абонентам за временные неудобства и благодарим за понимание.

Абонентам мобильной связи на время сбоя рекомендуют использовать услугу «Национального роуминга», то есть подключиться к сети другого оператора (хотя по некоторым сообщениям и с ней у пользователей возникают проблемы).

Как подключиться к сети другого оператора: