«Киевстар» прокомментировал технический сбой — речь о хакерской атаке

Утром 12 декабря в сетях оператора Киевстар произошел масштабный сбой — пользователи из разных регионов Украины сообщали о проблемах с мобильной связью и интернетом, также не работало мобильное приложение и сайт компании. Около 12:30 часов представители компании прокомментировали ситуацию, сообщив о хакерской атаке.
Об этом в посте в соцсети Facebook сообщил CPO Kyivstar Михаил Нестор:
Утром 12 декабря сеть связи «Киевстара» стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет.
Для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети Киевстара оператор привлек представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб, которые сейчас работают в офисе компании.
На сегодня известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. В настоящее время специалисты оператора работают над устранением последствий хакерской атаки для скорейшего восстановления связи и предоставления сервисов.
Киевстар обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора. Приносим извинения абонентам за временные неудобства и благодарим за понимание.
Абонентам мобильной связи на время сбоя рекомендуют использовать услугу «Национального роуминга», то есть подключиться к сети другого оператора (хотя по некоторым сообщениям и с ней у пользователей возникают проблемы).
Как подключиться к сети другого оператора:
- Отключить автовыбор сети (для Android: настройки – мобильная сеть (или подключение) – оператор; для iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети)
- Найти и выбрать доступную сеть вручную: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
- Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть
- Проверить возможность звонка, SMS или Интернета.