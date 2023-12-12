У «Київстарі» стався масштабний технічний збій — у користувачів зник зв’язок та інтернет

Оператор рекомендує підключати послугу «національного роумінгу» аби залишатись на зв’язку.
Зранку 12 грудня в мережі «Київстар» стався масштабний збій — користувачі з різних регіонів України повідомляли про проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом, також не працював мобільний застосунок та сайт компанії.
Судячи з коментарів у соцмережах проблеми фіксували в Київський, Одеській, Запорізькій, Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях.
Як повідомляє кореспондент Суспільного, через збій зв’язку не працюють деякі термінали.
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Компанія заявила, що знає про технічний збій і вже працює над відновленням зв’язку.
«Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння».
Абонентам мобільного зв’язку на час збою рекомендують використовувати послугу «національного роумінгу», тобто під’єднатися до мережі іншого оператора (хоча за деякими повідомленнями й з нею у користувачів виникають проблеми).
Як під’єднатися до мережі іншого оператора:
- Відключити автовибір мережі (для Android: налаштування – мобільна мережа (чи підключення) – оператор; для iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі)
- Знайти й вибрати доступну мережу вручну: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL
- Якщо зареєструватися не вдалось, то треба спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
- Перевірити можливість дзвінка, SMS чи інтернету.