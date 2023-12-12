У «Київстарі» стався масштабний технічний збій — у користувачів зник зв’язок та інтернет

Оператор рекомендує підключати послугу «‎національного роумінгу» аби залишатись на зв’язку.

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Зранку 12 грудня в мережі «Київстар» стався масштабний збій — користувачі з різних регіонів України повідомляли про проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом, також не працював мобільний застосунок та сайт компанії.

Судячи з коментарів у соцмережах проблеми фіксували в Київський, Одеській, Запорізькій, Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, через збій зв’язку не працюють деякі термінали.

Компанія заявила, що знає про технічний збій і вже працює над відновленням зв’язку.

«‎Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння».

Абонентам мобільного зв’язку на час збою рекомендують використовувати послугу «‎національного роумінгу», тобто під’єднатися до мережі іншого оператора (хоча за деякими повідомленнями й з нею у користувачів виникають проблеми).

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Як під’єднатися до мережі іншого оператора: