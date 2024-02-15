«Киевстар», Vodafone и lifecell хотят купить новые лицензии на 4G в диапазоне 2,3 ГГц

Все три украинских оператора («Киевстар», Vodafone Ukraine и lifecell) уведомили отраслевого телеком-регулятора НКРСИ о своей заинтересованности в покупке лицензий на дополнительный диапазон частот 4G — 2,3 ГГц. В этом диапазоне свободно 40 МГц спектра.

После анализа спроса регулятор предложит Кабмину утвердить размер платы за лицензию на условиях аукциона по каждому из диапазонов, которые сейчас изучаются. Кроме 2,3 ГГц, еще есть диапазоны 2,1 ГГц и 2,6 ГГц. После этого начинается процедурная часть конкурса, которая длится примерно 4 месяца.

Сейчас номинальная цена за 1 МГц в диапазоне 2355-2400 МГц составляет 985 тыс. грн в каждом регионе. Таким образом, стоимость лицензии на диапазон в 40 МГц в 27 регионах сроком на 5 лет превышает 1 млрд грн.

Сейчас уже есть одна заявка на диапазон 2,6 ГГц. «Кейбл ТВ финансы», дочерняя компания Vodafone Ukraine, обратилась к НКЭК с просьбой аннулировать ее лицензию на устаревшую технологию «Мультисервисный радиодоступ» в полосе 2575-2610 МГц и оформить новую лицензию в том же диапазоне, чтобы развивать современные технологии мобильной связи. Если спрос на этот диапазон превысит одну заявку, то также придется проводить тендер.

В то же время до 15 февраля регулятор принимал заявки о заинтересованности в частотах в диапазоне 2,1 ГГц. Ранее они принадлежали 3G оператору «Тримоб».

Источник: dev.ua

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