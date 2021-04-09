«Київ Цифровий» удосконалив сервіс паркування та повернення евакуйованих автівок





Команда розробників міського застосунку «Київ Цифровий» удосконалила сервіси паркування та повернення евакуйованих автівок у новій версії ПЗ. Тепер автомобілісти можуть отримувати інформацію і тарифи з муніципальних, перехоплюючих і приватних паркінгів міста. Окрім того, для сервісу евакуації створили QR-код, щоб повернення автівок зі штрафмайданчиків проходило швидше й комфортніше – без друку заяви та додаткових документів.

Застосунок «Київ Цифровий» і раніше дозволяв сплатити штраф у смартфоні та забрати автівку зі штрафмайданчика без черг. Відтепер водіям не треба навіть друкувати заяву на повернення авто. Достатньо лише сплатити штраф у застосунку та дочекатися затвердження заяви. Після затвердження користувач отримує QR-код, який потрібно показати поліцейському на штрафмайданчику. Після сканування QR-коду поліцейський побачить, чи була оплачена евакуація, а водій зможе забрати автівку.

Оновлення мають на меті зменшити кількість заторів у місті та зробити паркувальний простір більш безпечним і комфортним. Нова версія застосунку «Київ Цифровий» вже доступна для завантаження на iOS та Android.

У застосунку «Київ Цифровий» також додали приватні та перехоплюючі парковки і розташували їх на детальній мапі міста разом із муніципальними. Дані про паркмайданчики завантажуються з інформаційно-аналітичної системи «Майно». Водії можуть знаходити парковки за номером або розташуванням, переглядати кількість паркомісць і тарифи, прокладати маршрути до парковок. Для приватних парковок сервіс надає інформацію про тарифи й способи оплати на парковці.

У застосунку «Київ Цифровий» доступна оплата погодинного паркування для відведених паркмайданчиків, що належать місту. Варто нагадати, що з 5 квітня до завершення дії суворих обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс». На період дії суворих протиепідемічних обмежень муніципальні парковки безкоштовні, але після закінчення локдауну ­водії зможуть оплачувати погодинне паркування на майданчиках, що належать місту, через застосунок.

Щоб оплачувати погодинне паркування у «Київ Цифровий», потрібно прив’язати Masterpass до застосунку або здійснити оплату з банківської картки, Apple Pay чи Google Pay.

Джерело: КМДА