Кинозалы в смартфоне: «Планета кино» запускает онлайн-кинотеатр

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Интересно, будут ли виртуальные очереди за попкорном?

Сеть кинотеатров «Планета кино» анонсировала запуск собственного онлайн-кинотеатра. Компания обновляет бренд и создает комплексную цифровую платформу для любителей кино.

Дмитрий Деркач, совладелец «Планеты кино», рассказанный в мини-фильме об амбициозном проекте «Планета онлайн». Ежемесячно зрители будут иметь доступ к тщательно отобранным фильмам из топовых кинорейтингов. Каждая лента будет сопровождаться эксклюзивными материалами о ее создании, режиссерском замысле и сюжетных тонкостях.

Новый сайт объединит возможности покупки билетов в кинотеатры и просмотра фильмов онлайн. Пользователи смогут добавлять любимые фильмы в список «Избранные» и получать уведомления, когда они будут в прокате или онлайн. Раздел «Моя планетка» позволит настроить персональные предпочтения.

Команда «Планеты кино» разработала собственное приложение для смарт-телевизоров, а вскоре оно появится и на планшетах. Запуск обновленного сайта и мобильного приложения запланирован на 15 июля. Над новым образом «Планеты кино» работало дизайн-бюро Spiilka, а студия Artkai создала дизайн сайта, приложений и онлайн-кинотеатра.

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Сеть кинотеатров «Планета кино» уже есть в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Сумах и Днепре.

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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