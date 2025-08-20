Китай рассматривает введение юань-стейблкоинов

Китай рассматривает возможность разрешения использования стейблкоинов, привязанных юанем для стимулирования более широкого внедрения своей валюты в мире Слухи об этом появились еще в прошлом месяце. Это означает кардинальное изменение позиции страны в отношении цифровых активов. Ожидается, что Кабинет министров Китая уже в этом месяце может одобрит дорожную карту для углубления использования юаня для международных платежей.

Ожидается, что высшее руководство Китая также проведет учебную сессию уже в конце этого месяца, сосредоточившись на интернационализации юаня и стейблкоинах, которые становятся популярными во всем мире.

Страна запретила торговлю и майнинг криптовалют в 2021 году из-за беспокойства стабильностью финансовой системы. Китай давно стремится предоставить юаню статус глобальной валюты, чтобы составить конкуренцию доллару и евро

Доля юаня как глобальной платежной валюты упала до 2,88% в июне — самого низкого уровня за два года, согласно платежной платформе SWIFT. Зато доллар США занимал 47,19% рынка.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Reuters