Китайские техногиганты готовы запустить юань-стейблкоины

Все только и делают, что говорят о стейблкоинах. На этот раз данную тему подняли технологические гиганты КНР. JD.com и дочерняя компания Alibaba Ant Group попросили Народный банк Китая (PBOC) разрешить выпуск стейблкоинов, привязанных к юаню, чтобы противостоять доминированию активов на базе доллара США (оценивается в $247 млрд).

Обе фирмы предложили Китаю разрешить запуск стейблкоинов в Гонконге, привязанных к оффшорному (пригодному за пределами за пределами материкового Китая) юаню.

Если JD.com и Ant Group получат зеленый свет, это будет свидетельствовать об изменении подхода Пекина к криптовалютам, которые были запрещены еще в 2021 году.

Запрос поступил накануне вступления в силу регуляции стейблкоинов в Гонконге с 1 августа 2025 года. Они установят одну из самых строгих в мире структур для выпуска цифровой валюты, требуя полного резервного обеспечения высококачественными ликвидными активами, отделенными от средств эмитента. Минимальные капитальные требования составляют 25 миллионов гонконгских долларов или 1% от общего выпуска, с выкупом по номиналу в течение одного рабочего дня.

Alibaba и JD.com планируют выпустить стейблкоины, обеспеченные гонконгским долларом. Однако они утверждают, что токены оффшорного юаня нужны как стратегические инструменты для трансграничной торговли.

Доля юаня в глобальных платежах упала до 2,89% в мае, что является самым низким уровнем почти за два года, тогда как доллар контролирует 48,46% доли рынка через платежные системы SWIFT.

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О том, что Китай намерен противостоять экспансии доллара США на международной криптоарене сообщалось еще в марте.

Источник: Reuters