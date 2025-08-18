Почему Circle, Stripe и другие финансовые компании бросились запускать собственные блокчейны?

От количества блокчейн-сетей, проектов, и как следствие, токенов, у многих голова идет кругом. А к этому в последнее время еще и начали добавляться и собственные блокчейны финансовых компаний. Например, компания-эмитент стейблкоина USDC Circle решила создать собственный блокчейн под названием Arc. А платежный гигант Stripe случайно раскрыл информацию о блокчейне под названием Tempo, созданный в сотрудничестве с Paradigm. Кроме того, стартапы Plasma и Stable недавно привлекли средства для разработки специализированных цепей для крупнейшего на крипторынке стейблкоина USDT с капитализацией $160 млрд.

Securitize разрабатывает Converge с Ethena, Ondo Finance объявила о своей будущей внутренней цепи, а несколько дней назад Dinari запустит сеть первого уровня на базе Avalanche для расчетов токенизированных акций.

Стейблкоины и токенизация активов реального мира стали популярными сегментами криптоэкономики. Аналитики прогнозируют, что они разрастутся до классов активов стоимостью в триллионы долларов в недалеком будущем. Стейблкоины будут предлагать быстрые и дешевые трансграничные платежи, тогда как токенизация позволяет традиционным инструментам, таким как облигации, фонды и акции, торговаться круглосуточно с быстрыми расчетами на базе блокчейна.

Подавляющее большинство всех токенов живут и рассчитываются на публичных блокчейнах, таких, как Ethereum, Solana или Tron. Эти сети дают эмитентам глобальный охват и ликвидность, но они также несут определенные ограничения для эмитентов активов. Создание собственного блокчейна даст компаниям тотальный контроль и стратегическое позиционирование.

Экономика стейблкоинов формируется скоростью расчетов, совместимостью и регулятивным согласованием, поэтому это упрощает финансовым фирмам соблюдение требований.

Кастомные цепочки позволяют компаниям выпускать собственные токены для платежей за комиссии, контролировать расходы на транзакции и удерживать производительность сети изолированной от деятельности (и потенциальных проблем) публичных блокчейнов. Кроме того, собственные блокчейны дают возможность внедрять проверку «знай-своего-клиента» (KYC).

