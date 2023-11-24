Новости Технологии 24.11.2023 в 17:42 comment views icon

Китайская Goldwind за рекордные 24 часа установила морскую ветротурбину мощностью 16 МВт

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Китайская Goldwind за рекордные 24 часа установила морскую ветротурбину мощностью 16 МВт

В сентябре во время тайфуна активная ветровая турбина Goldwind установила другой рекорд, по производству электроэнергии — 384,1 МВт·ч за 24 часа (этого достаточно для обеспечения электроэнергией почти 170 000 домов).

О рекордной установке новой турбины GWH252-16MW Goldwind отчиталась в соцсетях, хотя и не предоставила детальной информации о методе, который помог оптимизировать процесс — ускорить производство и уменьшить траты, в том числе.

Компания также не уточняет, где расположена турбина — вероятно, на морской ветроэлектростанции Zhangpu Liuao Phase 2 в юго-восточной провинции Фуцзянь, где расположена та же турбина, которая генерирует рекордную электроэнергию. Разработчик и строитель станции — государственная энергетическая компания China Three Gorges.

Турбина GWH252-16MW имеет диаметр ротора 252 метра и площадь охвата 50 000 квадратных метров (эквивалент семи стандартных футбольных полей). Высота мачты турбины – 146 метров — почти как высота 50-этажного дома.

Во Франции заработала первая морская ветряная электростанция мощностью 480 МВт, которая способна обслуживать 700 000 пользователей в год

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Источник: Electrek

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